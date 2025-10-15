Mekanikingenjör mot system
2025-10-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Finspång
, Norrköping
, Vadstena
, Oxelösund
Vår kund är en ledande aktör inom försvarsindustrin. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Med en stark närvaro på marknaden och ett brett spektrum av projekt erbjuder de en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.Om tjänsten
Som mekanikingenjör mot system kommer du att arbeta med kravhantering och verifiering av mekaniska system inom avancerade produktutvecklingsprojekt. Rollen är central i att säkerställa att produkterna uppfyller samtliga tekniska och kundrelaterade krav - från övergripande systemnivå ner till enskilda komponenter. Arbetet innebär att du initialt sätter dig in i hur produkten fungerar för att kunna förstå helheten och dess delsystem. Du kommer främst att arbeta med kravhanteringsverktyget DOORS, där du fångar, analyserar, spårar och hanterar mekaniska krav. I det aktuella projektet ligger fokus på verifiering, då produkten befinner sig i ett sent utvecklingsskede. När detta projekt är avslutat kommer du att ta del i nästa generations utvecklingsprojekt - från förstudie till färdig produkt - där du ges möjlighet att påverka tidigt i processen. Du arbetar tätt tillsammans med projektledare och tvärfunktionella team för att säkerställa att utvecklingen följer fastställda krav och specifikationer. Rollen är inte konstruktionsinriktad, utan handlar om kravställning och systematiskt arbete med produktens mekaniska aspekter.
Din kompetens
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, mekanik eller design- och systemutveckling
• Några års erfarenhet från en liknande roll, till exempel som systemingenjör
• Du har en god förståelse för kravhantering och produktutveckling
Det är meriterande om du har erfarenhet av kravhantering i DOORS eller liknande verktyg, samt tidigare arbete inom försvars- eller industrisektorn.
Som person trivs du i en strukturerad miljö där noggrannhet och ansvarstagande är centralt. Du är analytisk, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra teknikdiscipliner. Du uppskattar att arbeta i projektform och vill bidra till att driva tekniska lösningar framåt med hög kvalitet. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner.
