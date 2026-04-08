Mekanikingenjör
2026-04-08
Vi söker två mekanikkonstruktörer till Husqvarna AB som vill ta en operativ roll nära både produkt och leverantörer. Rollen passar dig som är självgående, initiativtagande och gillar att få saker att hända.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi söker nu två mekanikkonstruktörer till Husqvarna AB i Jonsered, som vill arbeta nära verksamheten och bidra till konkreta förbättringar i befintliga produkter. Du blir en del av ett större team där förbättringar, kvalitetsärenden och produktrelaterade frågor hanteras löpande. Rollen är kopplad till ett högt prioriterat program med stor påverkan på affären, där målet är att optimera produkterna.
Du arbetar i en nyetablerad satsning tillsammans med projektledare och andra funktioner, där ni gemensamt driver förändringar genom hela kedjan - från konstruktion till leverantör. Arbetet har en internationell prägel med kontakter mot leverantörer och fabriker globalt, och kan även innebära inslag av tester eller besök i verksamheten. Rollen är operativ och kan kräva viss hands on arbete, med stort eget ägandeskap i dina uppgifter och leveranser där du ansvarar för att omsätta idéer till färdiga konstruktionsändringar. Tjänsten sträcker sig december ut med eventuell chans till förlängning efter det.Dina arbetsuppgifter
Ta fram och implementera konstruktionsändringar
Uppdatera ritningar, BOM och tekniskt underlag i PLM-system (Teamcenter)
Driva förändringar kopplat till leverantörsbyten, materialval och tillverkningsprocesser
Vi söker dig som
Har en kandidat- eller masterexamen inom maskinteknik eller likvärdigt område
Har minst 1 års erfarenhet av mekanikkonstruktion
Har erfarenhet av CATIA
Har arbetat i PLM-system, exempelvis Teamcenter eller liknande
Talar och skriver obehindrat på engelska
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av SolidWorks
Erfarenhet av kostnadsreduceringsarbete eller value engineering
Erfarenhet av att arbeta nära leverantörer eller inköp
Erfarenhet av teamcenter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "G5YM0N". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
