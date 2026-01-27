Mekaniker Ystad
Bergkvara Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ystad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ystad
2026-01-27
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergkvara Group AB i Ystad
, Trelleborg
, Malmö
, Ängelholm
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som mekaniker får du arbeta med allt ifrån service till kvalificerad felsökning, diagnos samt reparationer antingen enskilt eller i grupp. Du får planera arbetet tillsammans med verkstadsansvarig/teamledare och får därmed möjlighet att påverka din egen utveckling och vardag till stor del.
Du kommer att ha löpande samtal med din närmsta chef gällande just dina utvecklingsmöjligheter. Vi vill ge vår personal de bästa förutsättningarna för att både du och bolaget ska utvecklas och växa. Alla medarbetare inom koncernen får vid start en gedigen introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• fordonsteknisk utbildning i gymnasienivå eller erfarenhet av fordonstekniskt arbete, gärna inom buss eller andra tunga fordon
• flera års erfarenhet som mekaniker för tunga fordon, gärna buss
• kunskap eller kännedom om diagnosverktyg eller annan spetskompetens
• B-körkort
• god datorvana
• kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• C- och/eller D-körkort
• förmåga att uttrycka dig på engelska och andra språk
För att trivas hos oss och i arbetet bör du vara noggrann, fokuserad och flexibel samt att du besitter en god samarbetsförmåga. I ditt dagliga arbete värdesätter du att jobba under eget ansvar och har förmågan att prioritera och självständigt lösa problem. Säkerheten kommer alltid först hos oss, det innebär också att vi i verkstäderna alltid håller ordning och reda.
ÖVRIGT
Ansökningar behandlas löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr.
Läs mer på: bergkvara.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergkvara Group AB
(org.nr 556201-5262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jimmy Andersson jimmy.andersson@bergkvara.se 072-648 79 76 Jobbnummer
9707172