Mekaniker till ny toppmodern fabrik

2025-09-08


Vill du vara med från början och bygga framtidens elektronikindustri? Vi på Next level employment söker nu en mekaniker till vår kunds helt nya, högteknologiska fabrik för förädling av elektronik och elektroniska produkter.

Om rollen
Som mekaniker blir du en central del av drift- och underhållsteam. Du arbetar med installation, service och underhåll av maskiner och produktionsutrustning - och är med och säkerställer att fabriken får en stark och framtidssäker grund.

Arbetsuppgifter
• Montering, reparation och underhåll av maskiner och produktionslinjer
• Felsökning vid driftstörningar och mekaniska problem
• Svets- och reparationsarbeten i samband med underhåll och anpassningar
• Bidra till utveckling och förbättring av utrustning och arbetssätt

Vi söker dig som
• Har yrkesutbildning inom mekanik, underhåll eller liknande
• Gärna har svetskunskaper (MIG/MAG, TIG eller pinnsvets)
• Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
• Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en innovativ miljö
• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
• En unik chans att vara med från start i en helt ny fabrik
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och teknik
• En arbetsmiljö med modern utrustning, innovation och framtidsfokus
• Goda möjligheter till utveckling inom underhåll och produktion

Placering: Katrineholm
Tillträde: Enligt överenskommelse

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vara med på en spännande resa?
Skicka in din ansökan redan idag!

