Mekaniker sökes till Västerort
2026-01-22
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Nu söker vi en servicemekaniker till vår kund i Västerort!

Dina arbetsuppgifter
Som bilmekaniker får du arbeta med bland annat underhållsservice och reparationer som byte av bromsar och lampor etc.
Din Profil
Du har en 3-årig fordonsteknisk utbildning, alternativ motsvarande eftergymnasial utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet samt ett stort intresse för branschen.
Avgörande för att klara detta arbete är en positiv inställning, viljan att göra ett bra jobb samt några års dokumenterad arbetslivserfarenhet som mekaniker.
Som person är du flexibel, självgående och stresstålig. Du bör också vara noggrann och skötsam.
Genom ditt brinnande intresse för fordon och mekanik är du motiverad och målinriktad med siktet inställt på att bli en ännu bättre mekaniker.
Stora möjligheter till utveckling och utbildning finns för den som är driven, intervjuer kommer ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
B -körkort är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
