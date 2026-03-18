Mekaniker sökes till Örarna
Stenvalls Trä AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-03-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenvalls Trä AB i Luleå
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
, Kiruna
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ny medarbetare till vårt kunniga och engagerade team av mekaniker vid vårt sågverk i Örarna. Du som är tekniskt kunnig och intresserad av att utvecklas i en central roll för att förbättra produktionsflöden och bidra till högkvalitativa träprodukter ska fortsätt läsa!
OM ROLLEN
Som mekaniker hos oss på Stenvalls Trä har du en central roll i att säkerställa att våra produktionlinjer fungerar smidigt och effektivt. Tillsammans med dina teamkamrater kommer du att ansvara för löpande underhåll, felsökning och reparationer av maskiner och annan teknisk utrustning vid vår anläggning i Örarna utanför Luleå. Vanliga och återkommande arbetsområden är:
• utföra förebyggande åtgärder enligt fastställd underhållsplan
• identifiera, felsöka och åtgärda maskintekniska problem för att minimera produktionsstopp
• förbereda och ta fram material inför planerade underhållsstopp
• dokumentation och annat administrativt arbete, tex i vårt underhållssystem Mainter
• samarbete med andra underhållsteam, övriga avdelningar och i vissa fall externa parter
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
Vi på Stenvalls strävar mot att bygga starka, tillitsfulla och självgående arbetsgrupper. Därför söker vi dig som gillar samarbete, sporras av utmaningar och stimuleras av att uppnå gemensamma mål. Viktiga förutsättningar för rollen är:
• teknisk förståelse, du har en god förståelse för maskinteknik, utrustning och underhåll.
• problemlösningsförmåga, du har förmåga att kunna identifiera och hantera tekniska problem.
• flexibilitet, du har en beredskap att växla och prioritera mellan olika typer av arbetsuppgifter.
• samarbetsförmåga, du bidrar till goda relationer och samarbetar effektivt i team.
• ansvarstagande och ordningssinne, du utför arbetsuppgifter noggrant och pålitligt och tar hjälp vid behov
• säkerhetsfokus, du har grundläggande förståelse för risker i en industriell miljö och medverkar till en god arbetsmiljö
Vi värdesätter personliga egenskaper som god kommunikationsförmåga, känsla för service och intresse för att aktivt delta i utvecklings- och förbättringsarbete.
KRAV FÖR DENNA ROLL ÄR
B-körkort
Möjlighet att arbeta varierande tider (både dagtid och skiftarbete kan förekomma)
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Relevant utbildning inom teknik/mekanik, eller kompetens förvärvad på annat sätt.
DESSUTOM ÄR DET MERITERANDE OM DU HAR
Utbildning från industri- eller fordonstekniska programmet
Erfarenhet av att arbeta med underhåll inom industrin
Erfarenhet av arbete från sågverk eller träindustri
DETTA ERBJUDER VI DIG
• en omväxlande och intressant roll i ett engagerad team
• ett familjärt arbetsklimat med en stark vi-känsla
• möjlighet att lära och utvecklas som yrkesperson och individ
• generöst friskvårdsbidrag och personalrabatter inom koncernen Stenvalls Trä
ÖVRIG INFORMATION
Anställning tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning, start enligt överenskommelse. Lön och övriga villkor i enlighet med kollektivavtal. Bakgrundskontroll ingår som en naturlig del i den här rekryteringen.
I denna rekrytering har valt att använda oss av några urvalsfrågor som du ombeds att besvara i samband med att du skickar in din ansökan.
Vi vill också informera om att vi arbetar med löpande urval för intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte berör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
Vi är ett genuint familjeföretag som startade som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd. Det är nog därför vi sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt.
Vi jobbar fokuserat på att utveckla det lokala näringslivet och återinvesterar i den landsbygd vi själva valt att bo. I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder. Vi har utvecklats till en koncern, från såg- till butikskedja. Förutom Stenvalls Trä AB ingår bland annat Kallax Flyg,10 XL-BYGG Stenvalls butiker, Destination Sikfors och Genesis IT, i koncernen. Vi bygger vidare och utvecklas ständigt. Vi investerar i nya verksamheter och satsar här hemma där vi bor. De senaste åren har vi återinvesterat över en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
Vår resa har bara börjat, för entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Vill du fortsätta resan med oss?
Hos Stenvalls Trä ska du känna dig som hemma. Du ska alltid vara dig själv. Vi visar stort förtroende och delar ut viktiga arbetsuppgifter, och förväntar oss ett högt engagemang och ett professionellt ansvarstagande. Din arbetsglädje stärker vår utveckling, det är vi övertygade om. Vi vet att om vi alla hjälps åt kan vi uträtta stora saker - tillsammans.
Välkommen hem till Stenvalls!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393)
Brändövägen 177 (visa karta
)
975 97 LULEÅ Arbetsplats
Stenvalls Trä Örarna Kontakt
Produktionschef
Anton Riström anton.ristrom@stenvalls.se 010-690 12 25
9806034