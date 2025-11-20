Mekaniker Haninge
Vi söker en erfaren bilmekaniker till vår kunds auktoriserade verkstad som kan jobba på bestämda dagar vilket är
Måndag, tisdag och onsdag 8 timmars pass
Tjänsten är på deltid vilket innebär att du behöver ha intyg på annan sysselsättning på minst 50%
Det kan vara ett annat jobb eller studier.
Du kommer att arbeta med:
Byte av kamkedja och kamrem du ansvarar för att byta dessa komponenter korrekt enligt tillverkarens riktlinjer och säkerställer att motorn fungerar optimalt efter åtgärd.
Allmän service och underhåll av fordon planerad service, oljebyten, bromsunderhåll, däckservice och andra förebyggande åtgärder för att hålla fordon i toppskick.
Felsökning och reparationer på olika bilmärken du identifierar problem, analyserar felkoder och utför reparationer på både svenska och utländska märken med precision och effektivitet.Profil
Vi söker dig som har:
3-5 års dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker och du har arbetat med ett brett utbud av bilmärken och har praktisk erfarenhet av komplexa reparationer.
God kunskap inom service, reparation och underhåll på olika tillverkare och du känner dig trygg med moderna diagnostikverktyg och tekniska system.
Noggrannhet, ansvarstagande och en stark känsla för kvalitet, du säkerställer alltid att arbetet håller hög standard och att kunden lämnar verkstaden nöjd och trygg.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team och du samarbetar smidigt med kollegor, delar kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
