Mekaniker
2025-10-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Dina arbetsuppgifter
Brinner du för teknik, problemlösning och service i världsklass? Har du erfarenhet inom maskinbranschen och söker nästa utmaning? Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig Servicetekniker/Mekaniker för ett spännande uppdrag hos vår kund.
Detta är en rekrytering i samarbete med Nevo Maskin AB.
Tjänsten innebär heltid, dagtid med stor chans till en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbete eller från en auktoriserad verkstad med inriktning tyngre maskiner såsom hjullastare och grävmaskiner. Vi ser gärna att du har arbetat med hydraulik och mekanik inom industrin. Eftersom du arbetar mycket ute hos kund är det viktigt att du har förmåga att strukturera och prioritera i ditt arbete för att hålla tidsramar och leverera lösningar på bästa sätt.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. För frågor om processen eller tjänsten är du välkommen att kontakta Fanny Lindgren, fanny.lindgren@randstad.se
eller Sandra Enbom via sandra.enbom@randstad.se
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
• Utföra nyinstallation av komponenter.
• Service samt förebyggande underhåll.
• Reparationer av entreprenadmaskiner.
• Instruera kunder om drift och underhåll av entreprenadmaskiner.
• Mekanisk, El och Hydraulisk felsökning och problemlösning. Både manuellt och med hjälp av dator.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker är nyfiken och initiativtagande, du tycker om att lösa problem och ser lösningar. Kvalifikationer
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av installation, service och reparation av industriella maskiner är ett krav
• God teknisk kompetens och förståelse
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildning inom mekanik, automation eller motsvarande.Om företaget
Nevo Maskin AB
Nevo Maskin AB är en etablerad aktör inom maskinbranschen med en stark närvaro på marknaden. Dem specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativ service, reservdelar, hydraulcylindrar samt maskiner till deras kunder. Deras dedikerade personal samt deras breda och kvalitativa produktsortiment har varit kärnan i deras framgång. NEVO har lång erfarenhet av service och reservdelar till entreprenadmaskiner. De senaste åren har stora investeringar gjorts i maskiner & utrustning vilket resulterat i en stor ökning av service- och reparationsjobb, främst ute på fält. Ersättning
Ersättning

Hourly
