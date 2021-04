Mekaniker - Rörick Elektriska Verkstad AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Köping

Rörick Elektriska Verkstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Köping2021-04-12MekanikerVill Du vara del i ett framgångsrikt företag? Har Du hög energi och ett intresse av att skapa goda relationer samt göra affärer?Du välkomnas in i ett framgångsrikt bolag som har en fortsatt spännande förändringsresa framför sig och som erbjuder en professionell arbetsmiljö där engagemang, ansvar och samarbete är viktigt. Ett starkt team står redo för att på bästa sätt hjälpa just Dig in i verksamheten. Vi ska se till att Du får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i denna roll och att Du kommer att få roligt på jobbet.2021-04-12Ditt arbete är varierande och du kommer att arbeta med både akuta och planerade reparationer, felsökning samt förbättringsarbete. Även reparationer, service och underhåll i kunds anläggning kan förekomma.Vi söker dig som innehar någon form av praktisk gymnasieutbildning, gärna mot verkstad, fordon eller liknande. Du har några års praktisk erfarenhet som reparatör, mekaniker och/eller servicetekniker med stor vana av att skruva. Du är van vid att arbeta utifrån ritningar, manualer och dokumentera ditt arbete löpande. Du är noggrann, har god kunskap om mekanik, mätteknik och har god datorvana.Som person är du driftig, engagerad och med en hög grad av servicetänk och flexibilitet. Du arbetar strukturerat med stor ansvarskänsla. Du har hög social kompetens och gillar att skapa ett gott samarbetsklimat. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.Vi erbjuder i gengäld en professionell, engagerande arbetsmiljö med mycket eget ansvar och möjlighet till personlig utveckling. Vi är ett bra sammansvetsat team där alla har stort fokus på kund samt att stämningen hos oss ska vara positiv och energigivande.Uppstart: Enligt överenskommelse.Ort/Placering: Rörick Elektriska Verkstad AB i KöpingOmfattning: TillsvidareLön: Individuell lönesättning tillämpasUpplysningar lämnas av verkstadschef Mikael Larsson, på telefon: 0221-457500Ansök snarast, då urvalet sker löpandeSkicka din ansökan med meritförteckning till: ansokan@rorick.se Märk din ansökan: "Ansökan mekaniker Köping"Välkommen med Din ansökan senast 2021-04-30.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Rörick Elektriska Verkstad ABVolvogatan 4 B73136 Köping5686530