Mekaniker - Kran-och lyftutrustning
Stegra Boden AB / Maskinreparatörsjobb / Boden Visa alla maskinreparatörsjobb i Boden
2026-03-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Boden AB i Boden
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo att se till att kranar och lyftutrustning fungerar säkert och tillförlitligt? Hos Stegra bygger vi en ny typ av stålindustri - och vi behöver erfarna mekaniker som du för att hålla verksamheten i rörelse. I den här rollen kommer du att arbeta praktiskt med underhåll, felsökning och reparationer för att säkerställa att viktig utrustning alltid presterar på topp.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att en hållbar industri är möjlig. För att lyckas med det behöver vi människor som du. Som mekaniker för kran och lyftutrustning i vårt Mill-wide serviceteam får du en viktig roll i att hålla våra kranar, vinschar och lyftsystem i driftsäkert skick. Genom att se till att utrustningen fungerar som den ska bidrar du till att produktionen flyter på effektivt, tryggt och hållbart.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på kranar, vinschar och annan lyftutrustning.
Inspektera, serva och reparera mekaniska, hydrauliska och pneumatiska system.
Felsöka mekaniska, hydrauliska och elektromekaniska komponenter för att minimera driftstopp.
Stödja operatörer och tekniker genom att identifiera förbättringsområden och implementera lösningar.
Handleda och utbilda kollegor i underhållsarbete och säkerhetsrutiner.
Säkerställa att säkerhetsrutiner som Lock Out, Tag Out (LOTO) och korrekt användning av PPE följs.
Upprätthålla god ordning och säkerhet i arbetsmiljön.
Vi söker dig som:
Har yrkesutbildning eller gymnasieexamen inom mekanik, med goda kunskaper inom underhåll.
Har giltiga säkerhetscertifikat för arbete på höjd och hantering av tung utrustning.
Har erfarenhet från tung industri - exempelvis stålverk, tillverkning eller gruvindustri.
Känner till branschens säkerhetsstandarder, regelverk och rätt användning av skyddsutrustning.
Har ett starkt säkerhetstänk och gärna erfarenhet av att coacha kollegor i säkra arbetsmetoder.
Är i god fysisk form och trivs med praktiskt arbete, även på höjd och i varierande miljöer.
Goda kunskaper i engelska; grundläggande svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder
Om du brinner för att göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team. Här får du möjlighet att forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklar din egen karriär i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Vi tror att vår framgång börjar med våra människor - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
En fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
25 semesterdagar per år enligt svensk lag.
Fullt flyttstöd, inklusive hjälp med boende, researrangemang och flyttkompensation.
Visumsponsring där det är aktuellt.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En stöttande och inkluderande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
så hjälper vi dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Boden AB
(org.nr 559305-4918)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
961 50 BODEN Jobbnummer
9786526