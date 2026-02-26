Medicinsk sekreterare (vikariat)
Region Sörmland / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-02-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Hörsel- och dövmottagningen, Eskilstuna
Vi söker en viktig lagspelare till vårt team på hörsel och dövmottagningen!Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Vi har ett gott samarbetsklimat där vi värnar om teamarbete. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga. Vill du vara med oss och bidra med din del?
Hörsel- och dövmottagningen är en specialist verksamhet och är länsövergripande med mottagningar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.
Mottagningens uppdrag innebär att ge re-/ habiliterande insatser till personer med olika grader och typer av hörselnedsättning eller andra hörsel påverkande tillstånd. Arbetet sker i tvärprofessionella team bestående av kurator, specialpedagog, hörselpedagog, sjukgymnast, logoped, ingenjör samt medicinsk sekreterare. Arbetet är varierande och mångsidigt som anpassas utifrån teamens behov och verksamhetens dagliga rutiner och arbetssätt. Det krävs av dig att ha en helhetssyn och vara strukturerad för att bidra till att vi uppnår våra mål.
Habiliteringsverksamheten ingår i division psykiatri och funktionshinder, inom Region Sörmland. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för barn, unga och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar att få ett aktivt och självständigt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården.Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett inspirerande och omväxlande arbete i nära samarbete med mottagningens yrkesgrupper och team. Dina arbetsuppgifter består bland annat av arbetsuppgifter i journalsystemet Cosmic. Du kommer att vara den som träffar patienten först genom att sitta i reception eller i TeleQ. Andra administrativa arbetsuppgifter är fakturahantering i Procedo och posthantering samt fördjupning inom olika ansvarsområden.
Du kommer att ha ett nära samarbete med den medicinska sekreteraren på Synmottagningen. Vi är lokaliserade tillsammans och delar på arbetsuppgifterna.
Din kompetens
Du är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du har goda kunskaper Cosmic, i svenska språket samt i Officepaketet. Som person är du flexibel med förmåga att arbeta i grupp såväl som förmåga till självständigt arbete. En bra egenskap är att kunna se helhetens betydelse för patientens resa genom vården och att vara tydlig och en god kommunikatör mot medarbetarna. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning till och med 2026-09-30 med ev möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Annika Nordin, 072-146 43 39.
Yrkessamordnare Jenny Karlsson, 072-083 10 79.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss i habiliteringsverksamheten!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-22.
Intervjuer kommer att ske löpande.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9766423