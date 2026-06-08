Medicinsk sekreterare / Vårdadministratör
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Rättvik Visa alla administratörsjobb i Rättvik
2026-06-08
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Välkommen till vår trevliga vårdcentral! Är du en självgående och flexibel person som har erfarenhet från vården, trivs med administrativa arbetsuppgifter och att ta egna initiativ? Har du god datorvana, är strukturerad och inte rädd för att lyfta telefonen? Då kan du vara den vi söker! Upptagningsområdet med Rättviks kommun som utgångspunkt innefattar en befolkning på drygt 10300 invånare. Vi är en vårdcentral som ligger i glesbygd vilket gör att vi hanterar mycket på vårdcentralen som på andra orter skulle remitteras vidare.
Vårdcentralens öppettider är för närvarande måndag till fredag 8-17.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi håller just nu på att arbeta fram ett nytt arbetssätt med att jobba i team, vilket innebär att exempelvis läkare och sjuksköterskor träffas för rond för att planera och åtgärda aktuella patientärenden. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör kommer du att ingå i ett av teamen där du hjälper till med bland annat väntelisthantering och bokning av patienter.
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete. Du kommer bl. a. arbeta med posthantering, journalskrivning i programmet Cosmic, receptionsarbete, arbetsuppgifter utifrån fördelade ansvarsområden; som till exempel utföra listning av nya patienter, diarieföring, systemarbete i olika system (1177, Tele Q, m fl) behörighetstilldelning för passage mm.Kvalifikationer
Du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 p.
Vård administrativa programmet 180 p.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.
Du har goda allmänna IT-kunskaper samt goda kunskaper i det svenska språket och behärskar journalskrivning väl.
Meriterande:
Erfarenhet från arbete som medicinsk sekreterare/vård administratör inom primärvård
Kunskap och erfarenhet i journalsystemet CosmicDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete där intensiteten på arbetsuppgifterna kan växla. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, bl.a. förmågan att arbeta självständigt och ta eget ansvar men ändå vara en teamarbetare när det gäller verksamhetens uppdrag i sin helhet. Du har hög arbetskapacitet och vill vara med och utveckla samt arbeta för att uppnå de mål enheten/verksamheten har på kort och lång sikt. Ett professionellt bemötande mot patienter och medarbetare samt god samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga är självklart för oss. Du har goda referenser från tidigare arbetsplatser och praktikplatser.Så ansöker du
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:567". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Gruvris asa.gruvris@regiondalarna.se 0248-494741 Jobbnummer
9951499