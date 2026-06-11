Medicinsk sekreterare
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2026-06-11
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Kvinnokliniken Nyköpings lasarett
Är du medicinsk sekreterare/vårdadministratör och vill jobba hos oss?
Vi utökar vår grupp och söker nu en erfaren och kunnig medicinsk sekreterare som arbetat med Cosmic och är kunnig inom taligenkänning.Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Här på kvinnokliniken jobbar alla yrkeskategorier nära varandra, vi är en klinik med ett stort arbetsuppdrag.
Vi har förlossning/BB och Gynekologisk avdelning med akutverksamhet och operationsverksamhet.
Vi har specialistmödravård och ultraljuds mottagning.
Vi har en gynekologisk operationsmottagning.
Vi har en barnmorskemottagningen och flera familjecentraler.
Vi har gynekologisk mottagning med akutverksamhet.
Vi har ungdomsmottagning och SESAM-mottagning.
Vi behöver en flexibel och trygg medarbetare som kan jobba över de olika enheterna och ser möjligheter. Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer till stora delar bestå av sedvanliga uppgifter som medicinsk sekreterare, men även en del uppgifter som är klinik specifika och som anpassas utifrån efterfrågan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och flexibilitet.
Vi arbetar i Cosmic sen den 16 sept 2025. Vi arbetar även i flera olika IT-baserade system, nationella kvalitetsregister, Tele-Q mm.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör med goda kunskaper inom terminologi och svenska språket. Erfarenhet av Cosmic och system för taligenkänning är meriterande.
Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd, engagemang, flexibilitet, servicetänkande och ett gott bemötande. Du har ett professionellt arbetssätt och har lätt för att organisera ditt arbete. Du trivs i samarbete med andra samtidigt som du tar eget ansvar. Finns möjlighet till viss del av tjänstgöringen på distansarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Ingrid Lundevall, 072-147 16 45.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kvinnokliniken, Nyköpings lasarett!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-26.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9960224