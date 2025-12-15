Medicinsk sekreterare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-15
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi utvecklar vårdcentralen och jourcentralen - och nu har vi möjlighet att expandera! Därför söker vi nya kollegor som vill vara med på vår resa.
Hos oss får du chansen att bidra till utvecklingen av verksamheten och samtidigt växa i din egen roll.
Önskar du utveckling och vill bli en del av vårt team och vårt utvecklingsarbete? Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi framtidens vård med omtanke och kvalitet.
Vårdcentralen är en väletablerad verksamhet belägen i Östra Göteborg, en stadsdel som befinner sig i stor utveckling. Lokalerna är fräscha och ljusa med goda kommunikationer till centrum alldeles i närheten. Vi är 56 personer som inom olika professioner arbetar på vårdcentralen och har cirka 14 350 listade personer i olika åldrar. I samma byggnad finns BVC, rehabmottagning och barnmorskemottagning.
Gamlestadstorget jourcentral är en kvälls- och helgöppen jourmottagning vars uppdrag är att ge god vård när ordinarie vårdcentraler är stängda. Hos oss söker patienter i alla åldrar med både lättare och allvarligare akuta besvär, allt ifrån sår- och brännskador, misstänkta frakturer till olika typer av infektioner. Vissa behandlas och omhändertas på jourcentralen medan andra patienter behöver remitteras vidare för bedömning och behandling på sjukhus. Mottagningen arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och fysioterapeuter.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt lokalt IT-stöd. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
