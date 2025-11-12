Medicinsk sekreterare
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
På Syncentralen arbetar vi med habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar med synnedsättning eller blindhet.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för varje individ att leva ett rikt och delaktigt liv i samhället. Vi arbetar i multiprofessionella team där vi utgår från patientens unika behov. I teamet samarbetar administrativ personal, kurator, synpedagog, optiker, hjälpmedelstekniker och IKT-tekniker/utbildare.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt administrativa team!
Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett meningsfullt arbete där samverkan, utveckling och ett gott arbetsklimat står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss får du en viktig roll med varierande arbetsuppgifter tillsammans med två kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta ansvar för
Produktionsplanering
Patientbokningar
Vårddokumentation
Skriva diktat
Telefonservice och patientkontakt
Schemaläggning
Order- och fakturahantering
Receptionsarbete
Övrigt administrativt arbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, noggrann, stresstålig och har ett varmt och professionellt bemötande. Du är lösningsfokuserad, tar egna initiativ och har lätt för att organisera ditt arbete självständigt - samtidigt som du trivs med att samarbeta i team. Arbetsuppgifterna kommer i och med framtida digitalisering att förändras och du som söker bör vara intresserad av digital utveckling.
Du ska ha en utbildning inom vårddokumentation, antingen från högskola eller KY/YH-utbildning för medicinsk sekreterare. Du ska ha kunskap i vårddokumentation, sekretess samt regler och lagar inom hälso och sjukvård. Erfarenhet av Melior och Audit Base är meriterande liksom tidigare arbete med liknande administrativa uppgifter inom vården. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
