Medicinsk Fotvård
Bandhagen Medicinsk Fotvård Och Massageklinik AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bandhagen Medicinsk Fotvård Och Massageklinik AB i Stockholm
Vill du jobba med oss som lägger stort fokus på återkommande kunder och nöjda medarbetare?
Vi söker just nu flera duktiga och motiverade och medicinsk fotvårdare.
För nyexaminerade fotvårdare! Vi vill erbjuda er som vill starta företag möjlighet att hyra stolar och slipmaskiner i vår fräscha lokal .
Erfarenhet är meriterande men inget krav. Har du driv och motivation att utvecklas och lära dig är vi rätt plats för dig.
Alternativ för nyexaminerad eller som vill starta eget företag.
Det kan vara tufft att starta upp som nyexaminerad och det tar lite tid innan man har fått ihop sin kundkrets, köpt all utrustning man behöver, samt att hitta lokal (med godkänd inspektion). Vi vill därmed erbjuda er en fot in i industrin genom att använda vår lokal och hyra behandlingsstolar (alternativt massagebord samt instrument)
så att ni kan börja arbeta direkt. Ni behöver bara komma hit med ert diplom och er enskilda firma.
Tillgång till lokalen (inkl. kök samt receptionen) och behandlingsrummet Vår lokal är redan godkänd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tillgång till sterliseringsugn för er utrustning
Tillgång till behandlingsstolar alternativt massagebord och rum för massörer.
Tillgång till instrument och maskiner Kontakta oss gärna via mejl för vidare information.
Vänliga hälsningar, Bandhagen Medicinsk Fotvård och Massageklinik AB kontakt@bmedfotvard.com
Björksundsslingan 48 12431 Bandhagen Telefonnummer : 08- 444 7049 Mobilnummer : 070 715 55 76 www.bmedfotvard.com
Du kan läsa mer om oss på vårt webbsidan. www.bmedfotvard.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: kontakt@bmedfotvard.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fotterapeut". Arbetsgivare Bandhagen Medicinsk Fotvård Och Massageklinik AB
(org.nr 559217-2307), http://www.bmedfotvard.com
Björksundslinga 48 (visa karta
)
124 31 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bandhagen Medicinsk Fotvård & Massageklinik AB Kontakt
chef
Ellen Fredriksson kontakt@bmedfotvard.com 084447049 Jobbnummer
9786399