Är du motiverad av att bidra till introduktionen av nya innovativa behandlingar i Norden - och samtidigt göra en meningsfull skillnad för patienthälsa?
Vi rekryterar nu en Medical Analyst till Macanda, med särskilt intresse för medical writing.
OM TJÄNSTEN
Macanda är en ledande konsultbyrå som är specialiserad på lanseringar av läkemedel och medicintekniska produkter, market access, och real-world evidence, med fokus på komplexa områden som avancerade terapier, onkologi och sällsynta sjukdomar i Norden. Deras team består av seniora experter som erbjuder en unik kombination av hälsoekonomisk, medicinsk, kommersiell och analytisk kompetens för att leverera skräddarsydda lösningar av hög kvalitet till kunder inom bioteknik-, läkemedels- och medicinteknikindustrin.
Macanda befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas med ambitionen att bygga ett högkompetent team - med starkt fokus på kundvärde, kvalitet och hållbar tillväxt.
Du erbjuds
Hos Macanda blir du en del av ett erfaret och stöttande team som arbetar för att förbättra tillgången till innovativa terapier i Norden. De arbetar nära varandra för att lösa komplexa utmaningar, med ambitionen att bli den ledande konsultbyrån inom deras område och fortsätta sin tillväxtresa.
• Ett modernt kontor i centrala Stockholm
• En samarbetsinriktad och intellektuell arbetsmiljö
• Möjlighet att göra en konkret skillnad för att nya behandlingar ska nå patienter
• Praktisk utbildning och mentorskap för att utveckla hälsoekonomiska färdigheter och växa med företaget
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Rollen som Medical Analyst hos Macanda är en ingångsroll och erbjuder dig möjligheten att arbeta med en bred variation av projekt inom Macandas tjänsteområden, med stöd av deras erfarna konsultteam.
Du kommer att arbeta i en projektbaserad miljö och leverera konsult- och undersökande tjänster till externa kunder, med särskilt fokus på medical writing.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter inkluderar:
• Genomföra litteratursökningar och sammanställa medicinsk evidens
• Skriva rapporter om sjukdomsbakgrund och värdet av nya behandlingar
• Stödja utvecklingen av strategier för marknadstillträde och lanseringsplaner
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar masterexamen eller doktorsexamen inom folkhälsa, epidemiologi, biovetenskap, farmaci eller liknande område
• Besitter stark analytisk- och problemlösningsförmåga
• Har utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter samt förmåga att arbeta i team
• Är flytande i engelska i tal och skrift samt förmåga att förstå svenska texter och vardagliga samtal
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) och referenshantering
• Praktik eller forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård, läkemedel eller relaterade områden
• Erfarenhet av dataanalys och syntes
Tjänsten passar dig som värdesätter samarbete, tar initiativ och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Du är engagerad i att bidra till framgång för både Macandas kunder och team samt har starka färdigheter inom medicinsk skrivning och är dedikerad till att leverera högkvalitativa och punktliga bidrag i olika kundprojekt.
