Mediasäljare B2B centralt Lund
Pauser Media AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2025-08-12
Vi söker en annonssäljare till vårt nya kontor i Lund, centralt på Lilla Fiskaregatan. Du kommer att jobba med annonsförsäljning i olika grad för våra tidningar Vd-tidningen, Miljö & Utveckling, Kvalitetsmagasinet och Techtidningen.
Försäljningen till de olika varumärkena består av att erbjuda ett batteri av komplexa produkter för event, print och digitala lösningar. Ditt arbete blir att sälja in lösningar och paketera dem så att de hjälper kunden att göra bättre affärer.
Om rollen
Som annonssäljare är det viktigt att du är kundorienterad och brinner för att interagera med kunder och göra affärer. Du både skapar nya kundkontakter, underhåller och vidareutvecklar befintliga affärsrelationer. Du har eget budgetansvar och kombinerar både långsiktiga och kortsiktiga försäljningscykler. Du trivs med att arbeta proaktivt och uppsökande och kan snabbt sätta dig in i kundens verksamhet och förstå dess behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
• Prospektering och omvärldsbevakning där du identifiera nya affärsmöjligheter.
• Bygga relationer genom fysiska och digitala kundmöten.
• Driva och äga hela försäljningsprocessen.
• Sälja annonser och utställningsplatser i olika format.
Om dig
För att ha bästa möjliga förutsättningar att lyckas behöver du vara en positiv, strukturerad, ambitiös och driven person med stort intresse av att skapa och utveckla långsiktiga affärer.
Vi söker dig som har ekonomisk förståelse, erfarenhet av försäljning och kundrelationer, du är van att jobba självständigt, har hög aktivitet och är målfokuserad.
Vi söker dig som har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Har du arbetat med mediaförsäljning är det ett plus men inget krav, vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi vill erbjuda dig
En riktigt bra möjlighet att självständigt driva hela försäljningsprocessen med chansen att sätta ribban för vad du själv vill tjäna. Vi har en ekonomisk modell som består både av en fast + högre rörlig del. Vi stödjer dig i din roll för att du ska uppnå dina mål.
• Ett attraktivt jobb i en expansiv och snabbrörlig bransch i framkant.
• En dynamisk tillväxtorganisation.
• En familjär företagskultur med härliga drivna engagerade kollegor.
• En central arbetsplats i ljusa lokaler mitt i centrala Lund på Lilla Fiskaregatan 4A.
• Aktiviteter såsom kickoffer, luncher och tävlingar.
• Heltidsanställning med fast lön och provision.
• Spännande kunder.
• Kollektivavtal, friskvårsbidrag, tjänstepension och andra personalförmåner
Låter det intressant?
Välkommen att skicka din ansökan med cv och personligt brev till rekrytering@pausermedia.se
Urval sker löpande och tjänsten kan ha tillsatts innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Pauser Media AB är ett växande och lönsamt medieföretag som levererar strategisk kunskap till våra kunder! Vi ger ut tidningarna Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling och Vd-tidningen samt arrangerar ett stort antal konferenser och har ett antal nyhetsbrev. Tidningarna är oberoende och vänder sig till personer i olika yrkesroller och hjälper dem att vara uppdaterade och göra ett bättre jobb.
Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret i Lund finns på Lilla Fiskaregatan 4A mitt i centrala Lund.
Här kan du läsa mer om våra varumärken: https://www.pausermedia.se/produktergrupper/tidningar/
Här kan du läsa mer om oss: https://www.pausermedia.se/om-oss/
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mediasäljare Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/ Kontakt
Rekryteringsansvarig
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-517 955 17 Jobbnummer
9453682