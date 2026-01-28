Mediaproducent/mediapedagog
2026-01-28
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där sväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Behöver snabbt kunna anpassa sig till nya behov, utmaningar och möjligheter i ett ständigt föränderligt utbildningslandskap. Ett kreativt förhållningssätt är avgörande för att utveckla effektiva och ändamålsenliga utbildningsmetoder.
På uppdrag av verksamheten producera digitala läromedel med stöd av ämnesexperter. I arbetet ingår att kunna producera och hantera de olika komponenter som ingår i digitala utbildningar, såsom animeringar, filmer, ljud mm. Du kommer också att arbeta med manusbearbetning så att de texter som levereras blir anpassade för målgruppen för just den utbildningen.
I rollen ingår att arbeta med utbildning och support bl a mot instruktörer och administratörer på de 22 militärregiongrupperna som nyttjar de digitala verktygen.
Du kommer ingå i ett IKT-team vars uppgift är att producera och förvalta digitala läromedel för hemvärnssoldater. Teamet är också ett kompetenscenter inom digitalt lärande som får uppdrag att producera nya digitala utbildningar och förvalta dessa löpande. Kompetenscentrets uppgift är också att agera som support för användare av den digitala lärplattformen och andra digitala verktyg som används i utbildning. I de fall nya digitala verktyg införskaffas ska kompetenscentret ansvara för implementering, utbildning och support till instruktörer och andra användare.
För att lyckas i rollen är det således viktigt att ha uppdaterad digital kompetens och en digital förmåga i stödet till utbildningsverksamheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av utbildningsverksamhet
• Minst två års erfarenhet av digital produktion
• Relevant utbildning för arbetsuppgifterna
• Mycket god förmåga att effektivt uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt kunna använda olika digitala kommunikationsverktyg.
• B-körkort för manuell växellådaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för digital produktion. Som person är du strukturerad och har en god administrativ förmåga.
Du har en utpräglad servicekänsla och trivs lika bra med att arbeta självständigt som i grupp. Som lagspelare är du lyhörd med en problemlösande inställning som bidrar till både samarbete och utveckling.
Du hanterar förändringar med lätthet i en dynamisk och snabbt föränderlig utbildningsmiljö. Samtidigt har du ett långsiktigt tänk och en förmåga att möta verksamhetens föränderliga behov, vilket gör dig till en värdefull medarbetare. Med din sociala sociala kompetens skapar du goda relationer och samverkar framgångsrikt med aktörer både inom och utanför Försvarsmakten.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper i rekryteringsprocessen.
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens utbildningssystem
• Erfarenhet av utbildning i myndighetsverksamhet
• Erfarenhet av manusbearbetning eller motsvarande copy-arbete
• Erfarenhet av bild-, ljud och filmredigering
• Erfarenhet av att skapa och redigera animeringar
• Erfarenhet av pedagogisk verksamhet
• Erfarenhet av Microsoft 365 ur ett utbildningsperspektiv
• Erfarenhet av att utbilda i digitala verktyg
• Erfarenhet av Moodle/Lectora, SLACK
• Erfarenhet av att producera SCOR-moduler
• Kunskaper inom simulerad utbildningsmiljö som exempelvis Virtuell Realiter (VR) eller Augmentet Raliter (AR)
• Genomförd militärtjänstgöring eller annan erfarenhet av Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad heltid
Arbetsort Stockholm
Civil befattning
Tillträdesdatum snarast
Upplysningar om befattningen
Pia Carlson mail: pia.carlson@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Lars-Erik Lindblad
OFR/S Lennart Klingare
Samtliga nås endast genom FM växel 08-5845 4000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
