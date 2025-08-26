Medarbetare till Sibylla
Vi söker dig som älskar att ge service i ett högt tempo och vill vara med och bli en ambassadör i restaurangkedjan Sibyllas utveckling. Din viktiga roll blir att möta våra matgäster med glatt humör och god service. I arbetsuppgifterna ingår matberedning, kassaarbete, servering och att hålla rent och snyggt.
Vi vet att du med din positiva grundattityd sprider god stämning bland kunder och kollegorna i teamet. Du är noggrann och klarar att arbeta när det blir stressigt. Det är meriterande, men inget krav att du arbetat inom restaurangområdet eller har tidigare erfarenheter av liknande arbete och/eller kassa vana. Du kan göra dig förstådd på svenska i både skrift och tal.
Vi ser fram emot din ansökan redan nu och att hälsa dig välkommen i Sibyllafamiljen.
Rekrytering sker löpande
Provanställning 6mån, därefter tillsvidareanställning
Tjänsten är på 20-30h/vecka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
