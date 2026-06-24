Medarbetare till espressobar
Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-24
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Kafé Magasinet - Linnéstadens självklara public house, från morgonkaffet till kvällens sista drink. Här möts caféhäng och barliv, med inspiration från italienska espressobarer, Jewish delis i New York och pubar i Shoreditch.
Om dig
Vi söker dig som har en genuin servicekänsla, är positiv, kvalitetsmedveten och älskar att jobba när det är fullt hus. Med ditt härliga humör och din känsla för service tar du hand om både gäster och kollegor på ett fantastiskt sätt.
Du trivs bakom baren när tempot är högt och gästerna många . Du har erfarenhet av bararbete och känner dig trygg i att ta hand om både återkommande gäster och spontana besökare med samma självklara värdskap.
Du är social, uppmärksam och har lätt för att läsa av vad gästen behöver. Samtidigt är du prestigelös och hjälper gärna till där det behövs under passet. Har du även erfarenhet från servis är det ett stort plus, men det viktigaste är att du är bekväm i baren och tycker om att skapa en välkomnande atmosfär.
Du kommer att bli en del av ett tight och energifyllt team som tillsammans tar sig an utmaningar och pushar varandra till att alltid göra sitt bästa för gästen och för varandra.
Vi söker en ny kollega med start i mitten av augusti. Tjänstgöringsgraden ligger på 75–100 %
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar och helger, med möjlighet till dagpass.
Barerfarenhet är ett krav. Erfarenhet från servis är meriterande.
Besök oss här: www.Kafémagasinet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961054-2067752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Kafé Magasinet (visa karta
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413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
9976143