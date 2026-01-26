Medarbetare Mejeri och Bröd
2026-01-26
eller i hela Sverige
ICA Maxi startades av Bernt Karlsson 1998 då som ICA Kvantum. 2004 tog sonen Mårten över företaget och 2010 byggdes det om och ut till ICA Maxi. Vi omsatte 495 miljoner 2024 och har ca 120 medarbetare, vilket gör oss till ett av Nyköpings största företag. Vi har även stan 's generösaste öppettider 7,00-23,00.
Nu söker vi en engagerad medarbetare till Mejeri & Bröd
Är du en serviceinriktad och ansvarstagande person med erfarenhet inom livsmedel?
Vill du vara med bidra till att våra kunder får en positiv upplevelse varje gång de besöker oss?
Då kan den här rollen vara perfekt för dig!
Tjänsten innebär:
-Påfyllning och varuexponering av mejeriprodukter och bröd
-Säkerställa renlighet och drift på avdelningen
-Kontrollera och följa upp varornas hållbarhet och kvalitet
-Ge våra kunder bästa möjliga service
-Beställning av varor, inventering och varumottagning
Om dig:
Du är serviceinriktad, positiv, effektiv och lösningsfokuserad.
Du har alltid kunden i fokus och gillar högt tempo.
Du har en god förmåga att arbeta självständigt.
Vi erbjuder:
-En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö i en framgångsrik butik
-Engagerade kollegor och ett positivt arbetsklimat
-Möjlighet till personlig utveckling
-Personalrabatt och andra förmånerKvalifikationer
Flerårig butiksvana
Meriterande:
Arbetat inom dagligvaruhandeln
Kunskap i ICA:s system
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköping Stormarknad AB
(org.nr 556741-0310), https://www.ica.se/butiker/maxi/nykoping/maxi-ica-stormarknad-nykoping-1004303/ Arbetsplats
ICA Maxi Nyköping Jobbnummer
9704268