Medarbetare Frukt&grönt/Mejeri
Stormarknaden i Gnista AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2025-09-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormarknaden i Gnista AB i Uppsala
I vår gnistrande fräscha stormarknad arbetar ca 150 medarbetare med att varje dag erbjuda våra kunder en roligare, enklare och mer prisvärd shoppingupplevelse. Vi vill ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga och som gör att de kan tänka sig ta en omväg till oss bara för att få den upplevelsen. Som säljare/medarbetare har du ett stort ansvar i det att tillsammans med övriga medarbetare skapa en levande butik som ständigt överträffar kundens förväntningar. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därav kan arbetstiderna variera - kväll, dag & helg. Som person är det ett måste att kunna ge service utöver det vanliga och leverera en avdelning som verkligen kommer att stick ut mot våra konkurrenter, vår målsättning är att ha internationell toppklass i det vi gör.
Om jobbet:
På frukt och mejeri arbetar du med vårt stora utbud frukt, grönsaker och mejeriprodukter. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda våra kunder en avdelning som håller hög kvalitet till ett lågt pris för kunden, helt i linje med ICA Maxis prisstrategi. Vi brinner för att varje dag leverera ett kundmöte utöver det vanliga- service med ett leende på läpparna! Utöver detta finner du ett stimulerande arbete med ett brett sortiment och stora volymer i ett marknadsledande företag där det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter. Tjänsten är på 5h/veckan med goda möjligheter för utökad arbetstid vid behov.
Vem söker vi?
För att trivas på ICA gillar du att arbeta i en miljö där den gemensamma kraften jobbar för att butiken och arbetsplatsen är effektiv, kreativ och uppfyller den kommersiellt höga standard vi lovar våra kunder. För dig är det en självklarhet att vara hjälpsam och du tar gärna kontakt med nya människor. Du är nyfiken på ICA för du triggas av att varje dag kunna se ett direkt resultat av det du gör, du tycker det är stimulerande att kunna påverka och bidra till att ytterligare utveckla verksamheten.
Stormarknaden har generösa öppettider varje dag - året om, arbete tidiga morgnar, kvällar, helger, högtider och aftnar förekommer regelbundet och din inställning är att arbeta när verksamheten behöver dig.
Vi genomför intervjuer löpande och tillsätter tjänsten när vi hittat rätt person så vänta inte med din ansökan!
Vi hanterar endast ansökningar som görs via länken i denna annons. För eventuell teknisk support kontakta support@yobber.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Gnista AB
(org.nr 556814-9842), https://www.maxignistauppsala.se Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Gnista Uppsala Jobbnummer
9485875