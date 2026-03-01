MAX söker restaurangbiträde
Max Burgers AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Max Burgers AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vi vet att vägen dit går genom engagerade medarbetare, starka team, grym service och riktigt goda burgare.
Nu söker vi dig som vill vara med och skapa serviceupplevelser i världsklass vid varje besök.
Som restaurangbiträde på MAX är du en nyckelperson i vårt dagliga arbete. Tillsammans med dina kollegor ser du till att våra gäster får bästa möjliga bemötande och att restaurangen alltid levererar på högsta nivå. Både när det gäller kvalitet, tempo och service. Du arbetar i team och har varierande arbetsuppgifter: du serverar gäster, håller rent och snyggt i restaurangen, jobbar i köket med att laga burgare och pommes, och ansvarar för kassan där du ser till att gästerna får det som beställts varor. Hos oss är arbetsglädje, gemenskap och utveckling alltid i centrum. Så under dina första dagar lär du dig jobbet steg för steg av din restaurangchef eller en erfaren kollega och på vår lärplattform MAX Academy via digitala utbildningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Servera gäster, ge ett schyst bemötande och skapa serviceupplevelser i världsklass
- Hålla rent och snyggt i restaurangen
- Laga burgare, smoothies och pommes i köket
- Ansvara för kassan och se till att gästerna får det som beställts
- Arbeta i team och stötta dina kollegor
Vad erbjuder vi?
- Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med mycket goda möjligheter att växa och utvecklas
- Interna utbildningar och tydliga karriärvägar
- Lön och villkor enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag
- En arbetsplats där bemötandet, goda burgare, en ren och fräsch restaurang och snabb service alltid står i fokus
- En kultur där vi lägger stor vikt vid hälsa, miljö och socialt ansvar
Hur går processen till?
För våra tjänster som restaurangmedarbetare har vi valt ett enklare och mer relevant sätt att söka jobb. Det betyder att du inte behöver skicka in CV eller personligt brev. I stället får du svara på några urvalsfrågor och genomföra ett Servicetest. Vi rekommenderar att du svarar så utförligt och ärligt du kan på frågorna.
När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en länk till Servicetestet. Testet består av olika situationer som kan uppstå i vardagen på MAX, där du får beskriva hur du skulle agera. På så sätt får du redan tidigt en bra bild av hur det är att jobba hos oss. Testet tar cirka 15 minuter att genomföra.
När vi har gått igenom både din ansökan och ditt test återkopplar vi till dig så snart vi kan. Går du vidare i processen blir du inbjuden till intervju. Om du inte går vidare får du besked via mejl. Vi hanterar ansökningarna löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att Servicetestet är ett obligatoriskt steg i vår rekryteringsprocess och att vi därför inte kan ta kandidater vidare som inte genomför testet.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/264". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Max Burgers AB
(org.nr 556188-7562) Arbetsplats
MAX i Stockholm 29 - Sergels torg Jobbnummer
9769634