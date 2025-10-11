MAX söker driftledare
2025-10-11
Vill du ta första steget till att utvecklas som ledare?
Hos oss kan du göra karriär inom snabbmatsbranschen och samtidigt få en av marknadens bästa ledarskapsutbildningar.
Vem är du?
För att trivas hos oss är du serviceinriktad och gilla ett högt arbetstempo. Du har en naturlig fallenhet för att leda och inspirera andra genom arbetsglädje med fokus på resultat och mål. Du förstår vikten av att vara en god förebild och tycker om att se dina kollegor växa och utvecklas.
Din roll som driftledare innebär att du tillsammans med dina kollegor arbetar som ett team för att våra gäster ska få en upplevelse i världsklass. Du har överblick över restaurangens alla områden vilket innefattar kök, kassa och restaurangdel samt den yttre miljön runt restaurangen.
Du ansvarar för planering, bemanning, utbildning och kontroll av restaurangens drift. Under handledning av restaurangchefen lär du dig jobbet och verksamheten steg för steg på de olika stationerna samt genom våra interna utbildningar.
Vad erbjuder vi?
Ett fartfyllt jobb där du driver ett sammansvetsat team och utvecklas som ledare. Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar, nätter och helger. Lön och villkor enligt kollektivavtal samt ett chefstillägg.
Som driftledare får du ta del av våra praktiska och teoretiska ledarskapsutbildningar. Du får också möjlighet att ansöka till vårt utbildningsprogram för blivande restaurangchefer.
MAX utgångspunkt är alla människors lika värde. För oss innebär det lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är. Vi lanserade i våras våra värderingar Mod, Passion och Gemenskap och detta genomsyrar det dagliga arbetet på MAX.
Välkommen att söka!
