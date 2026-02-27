Mättekniker till Stebro Plast AB
2026-02-27
Stebro Plast AB
Hos Stebro Plast handlar det inte om tur eller tillfälligheter. Deras styrka ligger i helheten - i förmågan att ta komplexa, formsprutade plastprodukter med högt teknikinnehåll hela vägen till serieproduktion. Det gör dem i en modern, högautomatiserad miljö där precision och effektivitet möter erfarenhet och fingertoppskänsla.
Nu söker vi på K-Bemanning en Mättekniker till Stebro Plast AB.
Är du noggrann, analytisk och har erfarenhet av mätteknik inom industrin? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som Mättekniker hos Stebro Plast AB får du en viktig roll i företagets kvalitetsarbete. Du arbetar i en avancerad mätmiljö där mätning sker både i Wenzel CMM och med traditionella handmätdon. Rollen kräver god förståelse för ritningsläsning, måttsättning samt form- och lägestoleranser (GD&T).
Du blir en del av ett innovativt och växande företag inom formsprutning av plastdetaljer, där kunderna ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet.Dina arbetsuppgifter
Programmera och genomföra mätning samt verifiering av plastdetaljer i Wenzel CMM
Utföra manuell mätning med handmätdon såsom skjutmått, mikrometer, mätur och mätdon
Tolka ritningar med form- och lägestoleranser (exempelvis läge, planhet, koncentriskhet och rundhet)
Upprätta mätprotokoll och dokumentation enligt standarder och kundkrav
Delta vid förstutprovning (FOT) och PPAP
Analysera avvikelser och bidra i problemlösning tillsammans med kvalitetsteamet
Säkerställa att mätutrustning är kalibrerad och används korrektDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett analytiskt arbetssätt och ett tekniskt intresse. Vidare är du kommunikativ, samarbetsvillig och bidrar aktivt i förbättringsarbeteKvalifikationerKvalifikationer
Krav:
Erfarenhet av mätteknik inom industrin
God kunskap i ritningsläsning och form- och lägestoleranser
Vana av handmätdon
Erfarenhet av CMM
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av formsprutade plastdetaljer
Erfarenhet av Wenzel eller liknande system
Kunskap i mätprogramvara, exempelvis QuartisSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Konsultchef Anders Åhsberganders@k-bemanning.se
076-899 88 42
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
Verktygsgatan 1 (visa karta
333 92 BROARYD Arbetsplats
Stebro Plast AB Jobbnummer
9767461