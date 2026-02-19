Mättekniker Saab | Linköping | Heltid
2026-02-19
Vill du arbeta som mättekniker i Linköping och bidra med din expertis inom kvalitetskontroll, precision och avancerad mätteknik? Vi på Manpower söker nu erfaren mättekniker till Saab. I arbetet kommer du bland annat arbeta med kvalitetskontroll av frästa och svarvade plåtartiklar - ett viktigt område där noggrannhet och teknisk skicklighet är avgörande. Sök tjänsten redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Saab. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Linköping.
Ort: Linköping
Uppdragsstart: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet
I rollen som mättekniker ansvarar du för att utföra avancerad kvalitetskontroll av mekaniska komponenter. Arbetet innebär både maskinell och manuell mätning där du utvärderar mätresultat för att säkerställa att komponenterna uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där struktur och precision är centralt.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Kvalitetskontroll av frästa och svarvade plåtartiklar
Mätning med koordinatmätmaskin (CMM)
Användning av manuella mätdon
Dokumentation och utvärdering av mätresultat
Säkerställande av att kvalitetskrav och specifikationer uppfylls
Den vi söker
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet inom kvalitetskontroll, mätteknik eller liknande tekniskt område. Du är noggrann, analytisk och trivs i roller där precision och kvalitet är i fokus. För att lyckas i rollen har du god teknisk förståelse och erfarenhet av att arbeta med avancerade mätinstrument. Vi tror också att du är en person som värdesätter struktur, ansvar och hög kvalitet i ditt dagliga arbete.
Krav för tjänsten:
Minst 3-7 års erfarenhet inom kvalitetskontroll, mätteknik eller liknande område
God datavana
Teknisk utbildningsbakgrund eller tydligt tekniskt intresse
Flytande svenska i tal och skrift
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Johan Hellstrand via e-post: johan.hellstrand@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
