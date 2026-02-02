Mättekniker / Kontrollant
Introduktion
Välkommen till IndustriQompetens, Vi söker nu en Mättekniker / Kontrollant som vill vara en del av vårt växande team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där precision och kvalitet står i fokus. Om du brinner för mätteknik och kvalitetssäkring och vill bidra till att upprätthålla höga standarder, då är detta tjänsten för dig. Vi värdesätter engagemang, professionalism och samarbete, och ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar våra värderingar.
Om rollen
I rollen som Mättekniker / Kontrollant kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att produkterna och tjänsterna uppfyller de kvalitetskrav som ställs av våra kunder. Du kommer att utföra mätningar och tester samt dokumentera resultat för att identifiera eventuella avvikelser. Rollen kan se lite olika ut beroende på vilken kund det är, Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
För att lyckas i denna position ser vi att du har en teknisk utbildning inom mätteknik, kvalitetssäkring eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom industrin är meriterande, liksom kunskap om mätutrustning och metoder. Du bör ha en god analytisk förmåga och ett öga för detaljer, vilket är avgörande för att kunna identifiera och åtgärda avvikelser. Vi värdesätter också goda kommunikationsfärdigheter, både i tal och skrift, samt en förmåga att arbeta självständigt och i team. Du bör vara van vid att arbeta med kvalitetsstandarder och ha en förståelse för gällande regelverk inom området.
Ansvarsområden
Genomföra mätningar och tester av produkter och processer för att säkerställa kvalitet och precision.
Analysera och dokumentera mätresultat samt rapportera avvikelser och förbättringsområden.
Arbeta i produktionsteamet för att säkerställa att kvalitetsstandarder efterlevs.
Utbilda och stötta kollegor i kvalitetsfrågor och användning av mätutrustning.
Förmåner
Som anställd hos IndustriQompetens erbjuder vi en rad förmåner som syftar till att skapa en positiv arbetsmiljö och främja din professionella utveckling. Du får tillgång till:
Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor.
Utvecklingsmöjligheter inom mätteknik och kvalitetssäkring.
En stödjande och inkluderande arbetskultur där dina insatser värdesätts.
Friskvårdsbidrag och andra hälsofrämjande initiativ.Anställningsvillkor
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver!
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
