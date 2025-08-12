Mätningsingenjör
Vill du kombinera teknisk kompetens med praktiskt arbete i fält - och samtidigt vara med och utveckla framtidens mätningsteknik?
Då är du välkommen att vara med på Sciors resa mot att befästa vår position som ett av Sveriges ledande mätningstekniska konsultföretag! Vi tror på frihet under ansvar, personlig utveckling och att ha roligt tillsammans - både på och utanför jobbet.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom mätningsteknik och trivs med att ha en rörlig roll där fältarbete är i fokus. Tjänsten utgår från Göteborg, men resor inom södra Sverige är en naturlig del av arbetet. Hos oss får du en självständig roll där du arbetar nära våra kunder för olika typer av mätuppdrag.
Du kommer att spela en central roll i att förstärka vår mätorganisation och vi erbjuder stora möjligheter att påverka både din egen och teamets utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har examen från relevant utbildning från högskola eller motsvarande kompetens samt några års erfarenhet av fältmätningsarbete. Du har kunskaper inom mätning med totalstation och GNSS samt goda kunskaper i SBG Geo, Gemini eller Topocad. Vi ser det även som meriterande om du har behörighet för mättekniska arbeten i Trafikverket.
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och som gillar att samarbeta med andra. Du trivs med att jobba i fält, där varje dag bjuder på nya miljöer, utmaningar och möten. Eftersom vi levererar handlingar med beskrivningar är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift.Om företaget
Vi erbjuder konsulttjänster inom mätningsteknik och beställarstöd till aktörer i alla storlekar av bygg- och anläggningsprojekt samt uppbyggnad och underhåll av geodetisk infrastruktur. Vår samlade kunskap, erfarenhet och kapacitet inom mätningsteknik och beställarstöd skapar värde för kunden och gör varje projekt framgångsrikt. Detta kallar vi Geomanagement.
Efter 30 år som mätspecialister anlitas Sciors konsulter idag i alla delar av byggprocessen som stöd till projektörer, entreprenörer och byggherrar. Våra ambitioner är att vara en pålitlig, vänlig och stabil samarbetspartner med hög kompetens och tekniskt kunnande som alltid levererar rätt produkt i rätt tid. Vi strävar efter att vara en hållbar arbetsplats där människor trivs, är engagerade, hjälper varandra, utvecklas och tar ansvar.
Vad säger våra medarbetare?
Vi frågade en av våra mätningsingenjörer hur han trivs hos oss på Scior och i sin roll som mätningsingenjör.
"Som mätningsingenjör arbetar jag idag som projektledare med monitorering på Trafikkontoret i Göteborg. Jag valde Scior eftersom de erbjuder stor frihet i tjänsten, en stimulerande arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter yrkesrollen - för mig är dessa komponenter viktiga. Det finns en positiv arbetsmiljö där alla medarbetare får möjlighet att nå sin fulla potential. Dessutom sätter Scior ett stort värde på anställdas välbefinnande och visade mig att de har samma syn på sund företagsamhet som de har på mig."
"Vi som jobbar hos Scior arbetar för innovativitet, sammanhållning och kvalitet tillsammans. Och vi har ett stort fokus på hållbarhet! Utöver det jobbar vi alla för att ha kul, att utföra ett professionellt jobb och att vi är lyhörda, både mot kunder och mot kollegor. Men en av de bästa sakerna är nog framför allt att alla stöttar och inkluderar varandra - det gör att vi gör ett bättre jobb. Vi gör också saker tillsammans; träffas på gemensamma frukostar, AW:s, resor med studiebesök och åker på team building-aktiviteter och utbildningar. Med detta sagt är Scior den bästa arbetsgivaren jag haft."
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag där du får kombinera teknisk kompetens med praktiskt arbete i fält - och samtidigt vara med och utveckla framtidens mätningsteknik! Så ansöker du
