Matlagning Hälsa

2025-08-12
Vi söker dig som älskar att laga mat och vill arbeta i en mer personlig miljö - direkt i kundens hem. Du kommer att laga varierad och näringsrik mat anpassad efter individuella behov. Arbetet kan omfatta både vardagsmat, specialkost och festmiddagar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av matlagning i professionellt eller privat sammanhang
Är självgående, flexibel och serviceinriktad
Har god förståelse för specialkost, allergier och näringslära (meriterande)
Är ordningsam och van vid att arbeta i olika köksmiljöer
Har ett genuint matintresse och lagar mat från grunden
Har körkort (meriterande men ej krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: Jobb@veronicahedenmark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veronica Hedenmark AB
