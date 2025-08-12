Matlagning Hälsa

Veronica Hedenmark AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-12


Vi söker dig som älskar att laga mat och vill arbeta i en mer personlig miljö - direkt i kundens hem. Du kommer att laga varierad och näringsrik mat anpassad efter individuella behov. Arbetet kan omfatta både vardagsmat, specialkost och festmiddagar.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av matlagning i professionellt eller privat sammanhang
Är självgående, flexibel och serviceinriktad
Har god förståelse för specialkost, allergier och näringslära (meriterande)
Är ordningsam och van vid att arbeta i olika köksmiljöer
Har ett genuint matintresse och lagar mat från grunden
Har körkort (meriterande men ej krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: Jobb@veronicahedenmark.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Veronica Hedenmark AB (org.nr 559434-8798)

Jobbnummer
9453743

