Mätingenjör till teknikbolag
Friday Väst AB / GIS-jobb / Linköping Visa alla gis-jobb i Linköping
2026-07-07
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Har du erfarenhet av att jobba som mätingenjör och söker din nästa utmaning i karriären? I denna tjänst får du möjlighet att vara med och bygga upp bolagets mättekniska avdelning med processer och arbetssätt. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan! OM TJÄNSTEN
Som mätingenjör kommer du att ha en nyckelroll där du inte bara arbetar operativt med mätning utan även får möjlighet att bygga upp företagets interna mättekniska verksamhet. Idag köps tjänsten in externt, men ambitionen är att successivt bygga upp kompetensen internt.
På sikt kommer rollen att organisatoriskt tillhöra kvalitetsavdelningen och ansvara för att utveckla processer, automatisera mätningar och bygga upp en intern mätteknisk funktion.
Rollen innebär ett nära samarbete med både kvalitet och produktion.
ARBETSUPPGIFTERMäta komponenter mot ritningsunderlag med hjälp av lasermätutrustning.
Säkerställa att samtliga mätningar dokumenteras korrekt.
Tolka ritningar samt form- och lägestoleranser.
Planera hur mätningar ska utföras och identifiera relevanta referenser.
Ta fram mätstrategier och mätrapporter.
Arbeta med automatisering av mätprocesser.
Bygga upp arbetssätt, processer och rutiner för den interna mätverksamheten.
Successivt ersätta den externa leverantören.
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant utbildningsbakgrund från universitet eller yrkeshögskola
Har några års erfarenhet av liknande arbete
Har goda kunskaper inom mätteknik och ritningsläsning
Har kunskaper inom form- och lägestoleranser
Har erfarenhet av koordinatmätmaskiner och lasermätutrustning
Har erfarenhet av att arbeta i mätprogram så som PC-DMIS, PolyWorks, Inspire och Spatial Analyzer.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att passa i denna roll behöver du vara en mycket självgående person som kan omsätta krav till fungerande arbetssätt och processer. Det finns begränsat med kompetens inom området på företaget idag vilket gör att du behöver trivas med att arbeta självständigt och inte vara rädd för att ta egna initiativ.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en konsultanställning vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
• Omfattning: heltid
• Start: omgående
• Placering: Linköping
• Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
• Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost AB Kontakt
Consultant Manager
Viktoria Ringebrant viktoria.ringebrant@friday.se Jobbnummer
9995293