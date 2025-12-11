Mätingenjör
Vi söker en mätingenjör för programmet Hallsberg-Degerön, delsträcka Hallsberg-Stenkumla, entreprenad E2 Broar i söder, på uppdrag av Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort: Åsbro i Örebro län.
Tjänstens omfattning kan variera under projektets gång, men uppskattas till cirka 15-20 %.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Mätingenjören arbetar som resurskonsult inom projektorganisationen för totalentreprenaden "E2 Broar i söder", del av programmet Hallsberg-Degerön, sträcka Hallsberg-Stenkumla. Rollen innebär att följa upp entreprenörens arbete inom mätningsteknik, säkerställa att kontraktskrav uppfylls och överföra kunskap till beställarens personal om de arbetsuppgifter som utförs.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Löpande följa upp framdriften i entreprenaden och ha dialog med övriga i beställarens projektorganisation
Svara på eller förmedla frågor från entreprenör om tillhandahållet mätningstekniskt underlag och kravställning
Uppföljning av leveranskvalitet genom att granska entreprenörens kvalitetsplan och egenkontroller samt kontrollera verifikat
Vid behov utföra stickprovskontroller i samråd med beställaren
Medverka i hantering av projektets risker och möjligheter
Säkerställa att slutdokumentation från entreprenören uppfyller kontrakts- och förvaltningskrav
Kontroller för uppföljning av entreprenörens kvalitetsstyrning, inklusive arbetsberedningar, kontrollprogram, kontrollplaner, mätningar och provningar
Upprätta checklistor som behövs för konsultens arbete inom mätningsteknik
Identifiera behov av mätningar som inte ingår i entreprenörens åtagande för beslut av beställaren
Utföra stickprov av entreprenörens uppmätningar och mängdberäkningar inför reglering av ÄTA-arbeten
Bereda mätningstekniska frågor av ändrings- och tilläggsarbeten, beställarens underrättelser och svar på entreprenörens underrättelser
Mottagningskontroll genom att verifiera att entreprenörens översända handlingar gällande mätning är kvalitetssäkrade
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Inneha utfärdat "BEHÖRIGHETSINTYG för Mätningstekniska arbeten i Trafikverket" med behörighetstyp I alternativt behörighetstyp II med dokumenterad erfarenhet av mätningstekniskt arbete i tidigare likvärdiga anläggningsprojekt.
B-körkort.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet från liknande järnvägs-projekt i produktion för det aktuella teknikområdet (mätingenjör). Erfarenheten ska ej vara äldre än 6 år.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
