Materialkonsulent till Folktandvården Skåne
2025-08-22
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Ni söker vi en engagerad och lösningsorienterad materialkonsulent som, med sina odontologiska kunskaper, vill vara med och utveckla inköpsarbetet på Folktandvården Skåne.
På inköpsenheten är vi idag tre personer som arbetar med att driva tandvårdsspecifika inköpsaffärer. Inom enheten har vi ett tätt samarbete där vi aktivt delar vår kunskap och expertis för att stärka både vårt arbete och stödet till verksamheten. Rollen som materialkonsulent är ny hos oss och du kommer att spela en viktig roll i att utforma och driva det operativa inköpsarbetet framåt.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som materialkonsulent hos oss arbetar du nära både klinikpersonal och centrala funktioner. Ditt huvudsakliga ansvar är att agera sakkunnig länk mellan avtalsägare och verksamheten och stödja klinikerna att enkelt avropa rätt material i enlighet med avtal. Du arbetar nära verksamheten och har många kontaktytor både internt och externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vara ett operativt stöd till klinikerna i deras dagliga inköpsarbete.
• Säkerställa att inköp sker i enlighet med upphandlade avtal.
• Följa upp och analysera förbrukning och avvikelser.
• Delta i upphandlings- och sortimentsarbete tillsammans med upphandlingsfunktion.
• Aktivt delta i förbättringsarbete rörande administration och processer för inköpsenheten.
Du tillhör ekonomiavdelningen och rapporterar till ekonomichef. Din huvudsakliga placering är på vårt huvudkontor i centrala Lund, i moderna lokaler med nära anslutning till tågstationen.Kvalifikationer
Vi söker dig med odontologiska kunskaper för att komplettera och stärka teamets kompetens inom detta nyckelområde. Du har förståelse för, och gärna erfarenhet av, operativt inköp där du bör ha arbetat med att hantera enklare beställningar och ha insikt i hur processen fungerar. Därtill har du administrativ skicklighet och en god förståelse för digitala verktyg. Särskilt meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av att arbeta i Raindance, Marknadsplats, Qlik Sense och MedControl. Har du kunskaper om offentlig upphandling är detta en fördel. Erfarenhet av klinikledning eller liknande, där du har arbetat utifrån ett helikopterperspektiv och haft förmågan att lyfta blicken för att se helheten, är starkt värdefull.
För att lyckas i rollen är du trygg i din yrkesroll och har ett starkt ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och tar gärna egna initiativ när det behövs. Din positiva inställning gör att du möter utmaningar med energi och optimism. Du visar ett tydligt driv och arbetar resultatinriktad för att nå verksamhetens mål. Du uttrycker dig tydligt, lyhört och anpassar din kommunikation efter situation och mottagare. Som en naturlig relationsskapare har du en utmärkt förmåga att samarbeta med andra och hanterar konflikter på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt. Du tillför värde genom att aktivt bidra med idéer och lösningar som främjar utveckling och driver arbetet framåt. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Tf ekonomichef
Mattias Johansson 0724-62 09 34 Jobbnummer
9472168