Forskningsassistent - Den kvinnliga idrottaren
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper / Högskolejobb / Östersund Visa alla högskolejobb i Östersund
2026-06-10
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, Sundsvall
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Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.
Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som forskningsassistent inom projektet "Den kvinnliga idrottaren" innebär att arbeta med databehandling och dataanalys, statistiska modeller, resultatsammanställning, datavisualisering, forskningskommunikation (visuellt, skriftligt och muntligt) samt publicering av vetenskapliga artiklar. I rollen kommer du att arbeta med insamlade data kopplade till menstruationscykeln, menssymptom och könshormoner.
Din bakgrund
Vi söker en forskningsassistent som har ett stort intresse för och stor skicklighet när det gäller databehandling, dataanalys, datavisualisering och forskningskommunikation. Du ska samtidigt ha spetskompetens och erfarenhet gällande forskning kring kvinnliga idrottare, menstruationscykeln och könshormoner.
Vi söker dig som har:
Doktorsexamen (PhD) inom idrottsvetenskap, idrottsfysiologi eller liknande område
Fördjupade kunskaper och erfarenhet av att arbeta med forskningsfrågor och data gällande kvinnliga elitidrottare, menstruationscykeln och könshormoner
Erfarenhet av databehandling och dataanalys (ex. RStudio)
Avancerade statistiska kunskaper (ex. tidsberoende serier)
Erfarenhet av datavisualisering, forskningskommunikation och kunskapsöverföring
Dokumenterad erfarenhet av att publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter
Erfarenhet av att driva forskningsprojekt och eget vetenskapligt arbete
Flytande engelska (skriftlig och muntlig)
Meriterande är även:
Fördjupade kunskaper om menstruations- och hormonfysiologi
Fördjupade kunskaper i idrottsfysiologi hos kvinnliga uthållighetsidrottare
Erfarenhet av att arbeta inom en internationell forskningsgrupp
Dina egenskaper
Rollen som forskningsassistent kräver att du har god förmåga att ta egna initiativ, koordinera och arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt, samtidigt som du har god förmåga att samarbeta i team. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, med särskilt fokus på din kommunikativa och analytiska förmåga.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 6 månader och omfattar 40 % av heltid. Tillträde sker 2026-07-06 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2026-12-31.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av projektledare Professor Kerry McGawley, kerry.mcgawley@miun.se
eller proprefekt Marko Laaksonen, marko.laaksonen@miun.se
. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på engelska och innehålla CV, personligt brev samt övriga relevanta intyg.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-07-01.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
)
851 70 SUNDSVALL Arbetsplats
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper Kontakt
Per Bergman, Fackförbundet ST 010-1428371 Jobbnummer
9956590