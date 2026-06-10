Business & Marketing Coordinator till Delta of Sweden
AB Effektiv Väst / Organisationsutvecklarjobb / Halmstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Halmstad
2026-06-10
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Vill du ha en nyckelroll där affärsutveckling, marknad och projektledning möts? Trivs du i en miljö där tempot är högt, idéerna många och där du får vara den som skapar struktur, driver aktiviteter framåt och säkerställer att saker faktiskt blir genomförda?
Nu söker Delta of Sweden en Business & Marketing Coordinator som vill vara med och utveckla framtidens kreativa material tillsammans med internationella partners och ett engagerat team i Halmstad.
Din framtida arbetsgivare
Delta of Sweden är ett innovativt utvecklings- och produktionsbolag med bas i Halmstad. Bolaget utvecklar och tillverkar egna materiallösningar för den globala leksaksindustrin och samarbetar med licenstagare och partners världen över.
Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där viktiga kompetenser successivt byggs upp internt för att stärka affären och skapa framtida tillväxt.
Med egen processindustri, stark materialkompetens och internationella samarbeten kombinerar Delta innovation, produktion och affärsutveckling under samma tak. Här är beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka stor.
Vad erbjuder rollen?
Som Business & Marketing Coordinator får du en central roll i företagets Business Development-funktion. Du arbetar nära Business Development Manager och ansvarar för att projekt, aktiviteter och initiativ drivs framåt med rätt struktur, kvalitet och tempo.
Du blir länken mellan affärsutveckling, marknad, produktutveckling och externa partners och bidrar till att idéer omsätts till konkreta aktiviteter och resultat.
I rollen kommer du bland annat att:
• Koordinera och stötta affärsutvecklingsprojekt och partnersamarbeten
• Planera, genomföra och följa upp marknadsaktiviteter och lanseringar
• Samordna aktiviteter mellan interna funktioner och externa samarbetspartners
• Säkerställa struktur, dokumentation och uppföljning i projekt
• Förbereda presentationer, rapporter och beslutsunderlag
• Stötta ledning och Business Development Manager i operativa frågor
• Bidra vid kundmöten, mässor och internationella samarbeten
Rollen erbjuder en varierad vardag med stor insyn i affären och många kontaktytor, både nationellt och internationellt.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får skapa struktur, koordinera flera aktiviteter samtidigt och driva arbetet framåt.
Du är självgående, organiserad och har förmågan att skapa ordning även när tempot är högt och många projekt pågår parallellt.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom affär, ekonomi, marknad, teknik eller liknande
• Erfarenhet av en koordinerande, administrativ eller projektorienterad roll
• God förmåga att planera, prioritera och följa upp aktiviteter
• Vana att arbeta med presentationer, rapporter och beslutsunderlag
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• God systemvana och ett strukturerat arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Internationella verksamheter eller partnersamarbeten
• Projektledning eller projektkoordinering
• Marknadsaktiviteter, lanseringar eller event
• Produktutvecklande eller producerande verksamhet
Som person är du driven, nyfiken och lösningsorienterad. Du gillar att ta ansvar, ser vad som behöver göras och omsätter planer till handling.
Är detta din perfekta match?
Hos Delta of Sweden får du möjlighet att arbeta nära affärsutveckling, innovation och internationella samarbeten i ett företag med stark framtidstro och stora ambitioner.
Du får en bred roll med många kontaktytor där du blir en viktig del av verksamhetens utveckling. Här finns korta beslutsvägar, stort förtroende och goda möjligheter att växa tillsammans med företaget.
För dig som vill kombinera affärsförståelse, marknad, projekt och koordinering i en internationell miljö kan detta vara nästa spännande steg i karriären.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 5 juli. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Då vi ger oss in i semestertider kan det påverka processens fart och svarstid på frågor. Jag är borta veckorna 26-27 vilket gör att jag hanterar urval först i v 28.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879621-2044582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9956614