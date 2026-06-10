Projektledare Cyber / Financial Lines
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2026-06-10
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Är du intresserad av att arbeta i ett entreprenörsdrivet bolag med högpresterande kollegor och spännande kunder? Söderberg & Partners söker nu en projektledare inom Financial Lines med fokus på bland annat cyberförsäkringar. Har du erfarenhet och intresse för att arbeta med rådgivning, projektledning och affärsutveckling så är detta en tjänst där du kan utveckla dig själv och göra ett stort avtryck. Du blir en brygga mellan olika intressenter och säkerställer kvaliteten i kommunikationen mellan förmedlare, kund och försäkringsgivare.
Hos oss på Söderberg &Partners får du möjlighet att aktivt påverka vår verksamhet, utvecklas i din professionella roll och bli en del av ett engagerat team i en dynamisk miljö.
Du kommer att:
Vara en del av vårt centrala Commercial lines team som fokuserar på att identifiera både kundbehov och behov hos våra försäkringsförmedlare
Vara en del av det centrala produktutvecklingsarbete som görs inom Financial Lines, med cyberförsäkringar som ett möjligt prioriterat område
Jobba mot samtliga kundsegment med målet att upplysa och hjälpa våra förmedlare och kunder med försäkringslösningar inom Financial Lines
Tjänsten är baserad på vårt kontor i centrala Stockholm. Det finns stora möjligheter att växa i rollen och i bolaget.
Vi söker dig som:
Har minst tre års arbetslivserfarenhet, gärna från försäkringsbranschen, konsultbranschen eller IT-branschen. Erfarenhet av cyberförsäkring är meriterande men inte ett krav – viktigast är en nyfikenhet och vilja att lära inom området
Minst en kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller IT med ett intresse för cyber/IT-frågor
Gillar utmaningar och gör ditt yttersta för att skapa kundupplevelser i världsklass.
Är kommunikativ och har en god förmåga att skapa förtroende.
Är strukturerad och håller deadlines samt har en förmåga att hantera parallella uppgifter
Vi ser gärna att du är kommunikativ, noggrann och effektiv. Med en balans av struktur och affärsmässighet präglas ditt arbete av prestigelöshet och ansvarstagande. Du behöver vara lösningsorienterad, nyfiken och positiv.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Robert Nordström.
Välkommen att registrera din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse
Placering: Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Sista ansökningsdag : 2026-08-15
Kontaktperson: Robert Nordström, robert.nordstrom@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Po Söderberg & Partner Aktiebolag
(org.nr 556659-9964)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Söderberg & Partners Jobbnummer
9956596