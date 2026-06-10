Båtbyggarlärare till Skeppsholmens folkhögskola

Skeppsholmens Folkhögskola - Ideell Förening / Möbelsnickarjobb / Stockholm
2026-06-10


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Båtbyggarlärare till Skeppsholmen
Vi söker dig som är engagerad, pedagogisk och brinner för båtbyggeri, hantverk och deltagarnas utveckling. Du kommer att ingå i ett lärarlag som tillsammans handleder deltagare på vår tvååriga båtbyggarutbildning, där de bygger båtar från grunden.
Vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet samt praktisk bakgrund inom träarbete, båtbyggeri eller annat hantverk. Du är samarbetsvillig, ansvarstagande och trivs med att dela med dig av dina kunskaper.
Välkommen med din ansökan snarast! Skicka personligt brev och CV senast 2026-06-24 till anokan@skeppsholmensfolkhogskola.se
Tillträde: 2026-08-10
Vikariat: 60-100%

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: ansokan@skeppsholmensfolkhogskola.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skeppsholmens Folkhögskola - Ideell Förening, https://skeppsholmensfolkhogskola.se/
Slupskjulsvägen 12 (visa karta)
111 49  STOCKHOLM

Arbetsplats
Skeppsholmens Folkhögskola Ideell Fören

Jobbnummer
9956591

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