Gårdens flyttar till Jönköping
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-10
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🚀 Vår kund Gårdens etablerar sig i Jönköping – vill du vara med från start?
Vår kund Gårdens är i en spännande tillväxtfas och tar nu nästa steg genom att etablera sin verksamhet i Jönköping. Nu söker vi drivna och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga upp verksamheten från grunden.
Det här är en unik möjlighet för dig som trivs i högt tempo, gillar ansvar och vill göra avtryck i en verksamhet under uppstart.
Detta är ett långsiktigt uppdrag, där det för rätt person finns mycket goda möjligheter att på sikt bli anställd hos kunden
💼 Om tjänsten
Som medarbetare hos vår kund Gårdens blir du en viktig del i deras nya satsning i Jönköping. Du kommer arbeta operativt i verksamheten där struktur, kvalitet och laganda är avgörande för framgång.
✅ Vi söker dig som:
Har flytande svenska i tal och skrift
Innehar truckkort
Trivs i ett högt arbetstempo
Är driven, ansvarstagande och initiativtagande
Gillar att ta eget ansvar och lösa problem
Vill vara med och bygga upp en ny verksamhet
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
⭐ Vi erbjuder:
Möjligheten att vara med på en spännande tillväxtresa
En roll där du får påverka och utvecklas
En dynamisk arbetsmiljö med stort engagemang
📍 Placeringsort:
Jönköping
🔗 Läs mer om Gårdens:
🌐 Hemsida: Riktig mat som gör skillnad – Gårdens 📸 Instagram: @gardensmathantverk
📩 Ansökan
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883628-2045449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JONKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9956606