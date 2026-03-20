Materialhanterare till världsledande kund i Järfälla
2026-03-20
Är du noggrann, strukturerad och har teknisk kompetens?
Ta steget mot en ny och spännande karriär och bli en del av en av Sveriges ledande arbetsgivare.
Här får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt i en motiverande och stimulerande arbetsmiljö.
Vi på OnePartnerGroup är stolta över att samarbeta med ett ledande företag inom optisk kommunikation beläget i Järfälla. Företaget växer otroligt fort och söker engagerade medarbetare till materialberedningen.Det är en fantastisk arbetsgivare som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som en del av teamet kommer du att arbeta i renrumsmiljö där du hanterar produktionsutrustning, kemikalier och verktyg. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Inventering: Kontrollera saldo av förbrukningsartiklar, andra kemikalier och renrumskläder.
Underhåll av utrustning: Ansvara för att hålla produktionsutrustningen i gott skick genom förebyggande underhåll och mindre reparationer.
Dokumentation: Dokumentera och rapportera om avvikelser eller annat förekommande för att säkerställa spårbarhet och följa upp på eventuella avvikelser.
Samarbete: Arbeta gemensamt med kollegor för att förbättra produktionsflödet och säkerställa att ledtiderna uppfylls, samtidigt som ni bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Packmaterial: Förberedelse av spacers och annan packmaterial där noggrannhet är A&O
Under resans gång får du utbildning och stöd av kompetenta handledare, vilket gör att du snabbt kan bli en värdefull tillgång för företaget
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet inom processindustrin eller som materialhanterare/förrådsoperatör är starkt meriterande, men vi letar efter dig med följande egenskaper:
Du pratar och skriver flytande svenska.
Du är redo att jobba i en steril miljö och trivs med det.
Du kan jobba kvällar och helger
Du kan koncentrera dig under längre stunder.
Du har ett rent belastningsregister
Observera att rekryteringsprocessen inkluderar drog- och alkoholtest, bakgrundskontroll och referenstagning.
Som person bör du vara:
Tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten - Du trivs med att arbeta med teknik och har en stark känsla för kvalitet.
Uthållig och effektiv - Du har förmåga att arbeta under press och upprätthålla en hög arbetstakt.
Systematisk och noggrann - Du har ett strukturerat arbetssätt och uppmärksammar detaljer.
En lagspelare - Du värdesätter samarbete och bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö.
Meriterande för tjänsten:
Tidigare arbete av förråd eller materialhantering
Yrkeserfarenhet av arbete med hygienkrav.
Arbetstider:
Arbetet är förlagt under kvällstid med där man arbetar mellan 14 och 22.
Helger är mycket förekommande.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan på Ferhat.arslan@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju.. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se
