Materialhanterare med truckvana
2025-09-23
Vi söker nu en materialhanterare till vår stödjande organisation med placering i Ljungby, arbetstiden är förlagd till dagtid.
Arbetsuppgifterna omfattar allt från fysisk hantering av material till systemadministration och daglig kontakt med både kollegor och externa personer.
Du får en omväxlande arbetsdag med både truckkörning och administrativa arbetsuppgifter, där din förmåga att kommunicera och samarbeta är minst lika viktig som din tekniska skicklighet.
En dag på jobbet
Som materialhanterare och truckförare ansvarar du för att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du arbetar nära produktionen och ser till att materialflödet fungerar smidigt - från att ta emot och transportera material, till att registrera och följa upp i våra system. Du har en nyckelroll i att skapa ordning, struktur och trygghet i flödet.
Du kommer bland annat att:
• Köra truck för att lasta, lossa och transportera material internt
• Arbeta i vårt affärssystem XA och andra digitala verktyg
• Förse produktionen med material
• Hantera miljögården och tömma containrar på innergården
• Ha daglig kontakt med kollegor inom produktion, lager och arbetsledning
Stämmer det här in på dig?
Som person trivs du med att ha koll på läget och har förmågan att ta initiativ och se till att allt flyter på i produktionen. Du blir en viktig del av ett team där det är fokus på samarbete, struktur och engagemang. Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar och som ser vad som behöver göras - utan att någon säger till. Du är trygg i dig själv, men också en lagspelare som gärna samarbetar och delar med dig av din kunskap. Du har lätt för att kommunicera, både muntligt och skriftligt, och trivs i en roll där du får vara både lösningsfokuserad och praktisk.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Truckkort A1-A4 och B1-B5 samt erfarenhet av truckkörning
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Låter det här som din nästa utmaning? Du söker jobbet via vår hemsida www.nibe.se
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
Nibe AB
Nibe AB Kontakt
Avdelningschef stödjande organisation
Simon Gunnarsson simon.gunnarsson@nibe.se 0433-27 30 00
9523047