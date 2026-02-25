Materialhanterare
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du ha en viktig roll i produktionen där struktur, ansvar och samarbete står i fokus? Vi söker nu en engagerad och noggrann materialhanterare som vill vara med och säkerställa ett effektivt materialflöde i vår verksamhet.
Din rollen
Som materialhanterare ansvarar du dagligen för att utifrån produktionsplanen per jobb, plocka ihop (kitta) material från föregående förädlingssteg tillsammans med förtillverkat och inköpt material. Du distribuerar sedan materialet med truck till utförare i rätt tid.
I rollen ingår även att:
* Samla in tillverkat material i verkstäder
* Placera material i lager för produkter i arbete (PIA) eller skicka det vidare för inlagring på förråd
* Säkerställa god ordning i PIA-lager och på materialplatser i verkstäder
* Se till att fysisk placering av material stämmer överens med ERM-lokalisering
* Arbeta nära produktionsplanerare och logistikutvecklare för att utveckla och förbättra verksamheten
Du blir en viktig del i att skapa struktur och flöde i produktionen och bidrar aktivt till förbättringsarbete.

Kvalifikationer
* Goda datorkunskaper
* Självgående och initiativtagande
* Strukturerad med ett starkt ordningssinne
* Trivs med både praktiskt och administrativt arbete
* Förmåga att se förbättringsmöjligheter och vilja bidra till utveckling
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* God fysik
* B-körkort och truckkort
Meriterande:
* ADR 1.3
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en roll där samarbete och noggrannhet är avgörande för att produktionen ska fungera optimalt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Kontaktinformation: Anna Lindhaven Production Line Manager, anna.lindhaven@saabgroup.com Ersättning
