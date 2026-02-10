Material Controller sökes!
Vill du ha en nyckelroll hos ett välkänt bolag inom fordonsindustrin? Nu söker Perido en Material Controller till ett stort företag i Göteborg. Här får du arbeta nära både leverantörer och interna team, med ansvar för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid - en perfekt möjlighet för dig som trivs i en koordinerande roll med stort eget ansvar.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Perido söker en Material Controller till vår kund, ett stort företag och välkänt namn inom fordonsindustrin. I rollen som Material Controller ansvarar du för att säkerställa projektmaterial genom att samordna inköp från leverantörer och interna lager, samt säkerställa leveranser i rätt tid till verkstad och andra platser. Rollen innebär ett nära samarbete med leverantörer, inköpare, konstruktörer och projektledare. Ett centralt ansvarsområde är att följa upp, hantera och tydligt kommunicera materialstatus genom hela projektets livscykel. Du utgår från kontoret beläget i Göteborg.
Dina egenskaper
Detta är en roll där initiativförmåga, uthållighet, framåtdrift och samarbetsförmåga är viktiga ingredienser för att lyckas. God kommunikativ förmåga är väsentligt, då du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt. Vi söker en person som verkligen trivs med nya utmaningar och tar ett stort eget ansvar. Du bidrar till ordning och reda inom dina ansvarsområden och är bra på att strukturera. Avslutningsvis tycker du om att lära dig nya saker och är villig att ge det lilla extra för att allt ska fungera lite bättre.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
2-4 års erfarenhet av ekonomistyrning eller controlling
Kandidatexamen i ekonomi, redovisning, företagsekonomi eller motsvarande
Arbetar strukturerat och kommunikativt
Kan arbeta självständigt med övergripande vägledning
Har ett lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar
Trivs med att arbeta i och navigera mellan flera digitala system och verktyg
Goda kommunikationsfärdigheter i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-08-31. Start omgående.
