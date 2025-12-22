Matematik-fysiklärare
Curt Nicolin Gymnasiet AB / Gymnasielärarjobb / Finspång Visa alla gymnasielärarjobb i Finspång
2025-12-22
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Curt Nicolin Gymnasiet AB i Finspång
Om jobbet
Som en av Sveriges första friskolor har vi sedan 1996 utmanat skolvärlden med de vassaste gymnasieprogrammen. Curt Nicolin Gymnasiet har från start varit icke vinstdrivet - Non profit! Vi har följande program; Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och Energiprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Dessutom kan vi erbjuda TE4 - ett fjärde år på Teknikprogrammet som mynnar ut i en Gymnasieingenjörsexamen. På skolan studerar ca 550 elever och vi satsar starkt på att integrera digital teknik i vår pedagogiska verksamhet.
Curt Nicolin Gymnasiet ägs av Finspångsregionens industriföretag och Finspångs kommun. Skolan har även mycket goda relationer med betydande aktörer inom vård- och omsorgssektorn samt universitet och science parks. Vi finns i moderna lokaler mitt i det industritäta Finspång med tillgång till många företag och organisationer i vår närhet.
Under vt26 söker Curt Nicolin Gymnasiet dig som vill arbeta som fysik- och mattelärare.
Vi söker i första hand dig med gymnasielärarexamen, men erhållna kunskaper inom teknikområdet från andra högskole-/universitetsutbildningar är också av högsta intresse. Du har pedagogisk skicklighet och har ett stort intresse av ungdomars utveckling.
Arbetsbeskrivning och bakgrund
Vi tror att du är genuint intresserad av att arbeta tillsammans med elever och kollegor för att alla på skolan ska kunna utvecklas och lära mer. Du har god kommunikationsförmåga, är strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du vill inspirera och bli inspirerad. Du har eller håller på att utveckla en modern syn på lärandet för dagens och framtidens behov.
Arbetet innebär, utöver ordinarie läraruppgifter inom matematik- och fysikområdet, att ingå i ett arbetslag kring våra elever på Curt Nicolin Gymnasiet och att vara del i arbetet att utveckla vår pedagogik. På CNG jobbar vi alltid i team kring- och i undervisningen.
Som person är du engagerad, social, positiv, lyhörd, trygg, empatisk, kreativ, har en god analytisk förmåga och är lösningsfokuserad. Du kan hantera stressiga situationer, är flexibel och har lätt för att skapa förtroende hos eleverna och dem du samarbetar med. Självklart har du ett driv och intresse av att arbeta tillsammans med andra och sätter elevernas behov i centrum.
För att arbeta på CNG krävs utdrag ur belastningsregistret.
På Curt Nicolin Gymnasiet värnar vi vår personal och våra lärare har generösa förmåner och ett fördelaktigt tidsavtal.
Tjänsten är tillsvidare alt. visstid och tjänstens omfattning är deltid/heltid beroende på dina kvalifikationer.
Start: 23 februari 2026 alt. enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är söndag 18 januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: magnus.ekenblom@cng.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNG - MA-FY, vt26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Curt Nicolin Gymnasiet AB
(org.nr 556643-1044)
Finnvedsvägen 3 (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Curt Nicolin Gymnasiet AB Kontakt
Sveriges Lärare, fackligt lokalombud
David Popham david.popham@cng.se 0725669212 Jobbnummer
9659029