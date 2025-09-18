Mätartekniker kat 1

Uniflex AB / Installationselektrikerjobb / Örebro
2025-09-18


Mätartekniker Kat 1 - Örebro
Vill du vara en viktig del av Sveriges elektrifiering? Nu söker vi flera nya kollegor till vårt team!
Är du en teknikintresserad person som trivs med självständigt arbete, kundkontakt och att se resultatet av ditt arbete direkt? Perfekt! Vi söker nu flera engagerade mätartekniker (kategori 1) till vårt växande team med placering i Örebro. Tjänsten passar dig som vill kombinera teknik med praktiskt arbete ute i fält - och som vill utvecklas inom ett framtidssäkert område.
Vad innebär rollen?
Som mätartekniker kat 1 arbetar du med kontroll och kvalitetssäkring av elmätarinstallationer hos både privatpersoner och företag. Du kommer att:

Utföra tekniska kontroller av redan installerade elmätare (kategori 1)

Identifiera och åtgärda eventuella installationsfel

Dokumentera arbetet digitalt enligt företagets rutiner

Arbeta kundnära med professionellt bemötande

Du får egen servicebil och planerar dina arbetsdagar självständigt, men du är aldrig ensam - du har ett kompetent team i ryggen med kollegor, teamledare och projektledning som stöttar dig. Vid vissa placeringar finns även möjlighet till hemstationering, vilket innebär att du utgår från ditt hem direkt till första uppdraget.
Vi erbjuder dig:

Grundlig teoretisk och praktisk utbildning innan du startar i fält

En roll med mycket självständighet och ansvar

En trygg anställning i ett väletablerat företag

Servicebil, verktyg, arbetskläder och modern digital utrustning

Stöttning av ett engagerat team och en erfaren arbetsledning

Möjlighet till vidareutbildning inom el, mätteknik och säkerhet

Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är:

Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad

Självgående men också en god lagspelare

Serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med olika människor

Ansvarsfull och trygg i din yrkesroll

Publiceringsdatum
2025-09-18

Kvalifikationer
B-körkort

Gymnasieutbildning (gärna inom el/teknik) eller likvärdig YH-utbildning

Grundläggande tekniskt intresse och vana att arbeta praktiskt

Meriterande:

Utbildning inom EBR ESA (Elektriskt arbete)

EBR Diplomerad mätarmontör

Erfarenhet av arbete med elmätare kategori 1

Tidigare arbete inom el, installation, felsökning eller energibranschen

Placering:

Tjänster finns i både Stockholm och Örebro men denna ansökan gäller ÖREBRO

Start:

Enligt överenskommelse - urval sker löpande

Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och gärna ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för jobbet. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
OneCo Networks AB

Jobbnummer
9514478

