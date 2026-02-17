Masterdataadministratör på deltid
2026-02-17
Vill du kombinera struktur, systemförståelse och operativt ansvar? Trivs du i rollen som spindeln i nätet och tycker om att ta ägandeskap hela vägen från start till mål? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Företaget är en av Nordens ledande grossister inom zoofackhandeln och representerar flera starka internationella varumärken. Med cirka 16 000 artikelnummer och runt 180 leverantörer är de en central aktör på marknaden.
Verksamheten befinner sig i en spännande digital utvecklingsfas där struktur, systemförståelse och kvalitativ artikeldata är avgörande för att möta ökade krav från kunder och samarbetspartners. Här kombineras entreprenörsanda med lång erfarenhet - och nu söker man förstärkning för att ytterligare stärka den digitala ryggraden i organisationen.
Om rollen
Vi söker nu en person som vill arbeta med artikel- och PIM-data. Det här är en operativ och viktig roll där du fungerar som länken mellan inköp och KAM-organisationen. Du får ett tydligt ägandeskap över artikelvården och PIM-datan och ansvarar för att rätt information finns på rätt plats, i rätt tid.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Produktdatainsamling från försäljning, inköp och leverantörer
Säkerställa, strukturera och uppdatera PIM-data
Hämta in produktbilder från leverantörer
Stötta KAM vid inlistningar och säkerställa korrekt kundinformation
Skapa och kvalitetssäkra produktbeskrivningar
Det är en roll där du både arbetar strukturerat i system och är beredd att vara hands-on när det behövs.
Anställningsform
Tjänsten är ett deltidsuppdrag via StudentConsulting där du arbetar som konsult hos kunden. Omfattningen är 2-3 dagar per vecka, med flexibel förläggning under vardagar i dialog med verksamheten. Arbetet utförs på plats på kontoret i Vara. Uppdraget startar omgående och löper initialt fram till sommaren, med goda möjligheter till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning, gärna inom IT eller närliggande område.
Har god systemvana och känner dig trygg i digitala miljöer.
Är van vid Excel och affärssystem.
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och är bekväm med engelska.
Som person är du strukturerad och noggrann, med en naturlig fallenhet för ordning och reda. Du tar ansvar för dina uppgifter, driver dom självständigt framåt och ser till att de blir slutförda. Du trivs i en roll där du får vara länken mellan olika funktioner och har lätt för att samarbeta samtidigt som du vågar ta eget initiativ. Vidare är du prestigelös och lösningsorienterad - du har inga problem med att kavla upp ärmarna när det behövs och ser värdet i både detaljerna och helheten. Ditt driv, din ansvarskänsla och din digitala trygghet gör att du snabbt kan sätta dig in i nya system och arbetssätt. Så ansöker du
