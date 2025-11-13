Master Data Specialist
Vattenfall AB / Marknadsföringsjobb / Haninge Visa alla marknadsföringsjobb i Haninge
2025-11-13
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Haninge
, Tranås
, Tibro
, Motala
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
På Vattenfall har vi beslutat oss för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
Vill du vara med och skapa ordning och kvalitet i den digitala världen? Som Master Data Specialist blir du en central del i vårt arbete med att säkerställa, utveckla och förbättra vår masterdata. Du får en nyckelroll där du samarbetar med flera avdelningar och bidrar till att skapa datadrivna lösningar som stärker informationssäkerheten och höjer kvaliteten i hela organisationen.
Tjänsten innebär både operativt, dagligt arbete med datakvalitet samt att driva förbättringsinitiativ och projekt inom informationshantering. Du blir en viktig länk som gör skillnad.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Skapa, underhålla och analysera masterdata i affärssystem och databaser.
Delta i och leda tvärfunktionella projekt för att utveckla datakvalitet och informationsflöden.
Säkerställa att data följer rutiner, policies och lagkrav.
Vara ett stöd för organisationen i frågor om masterdata, integrationer och systemuppdateringar.
Förvalta och utveckla rapporter, dashboards och underlag för uppföljning.
Kravspecifikation
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, logistik, IT, systemvetenskap eller liknande.
Erfarenhet av arbete med masterdata, affärssystem eller informationshantering, gärna inom industri/process tillverkning eller liknade. Gärna kännedom om underhållsprocesser.
Mycket god systemvana och analytisk förmåga.
Meriterande: Kunskap i SAP S4/Hana, erfarenhet av massuppdateringar och Precisely Automate Studio.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vem är du?
Vi tror att du är nyfiken, noggrann och kvalitetsmedveten, med ett genuint intresse för digitalisering och datadriven utveckling. Du gillar att arbeta med detaljer, ser samband i stora datamängder och hittar förbättringsmöjligheter. Du trivs med samarbete, kommunicerar tydligt och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla - både dig själv och verksamheten. Om du har förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och vill vara med och skapa digital kvalitet och effektivitet, då är detta rätt roll för dig!
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Handen
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Liselott Nilsson, liselott1.nilsson@vattenfall.com
.
För mer information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når dem via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 3 december 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
136 35 HANDEN Arbetsplats
Handen - Vattenfall Jobbnummer
9603609