Mässrestauranger söker Projektledare
2025-09-08
Mässrestauranger söker projektledare
Vill du arbeta i en av Sveriges mest spännande eventmiljöer och vara med och skapa gastronomiska helhetsupplevelser i världsklass?
Nu söker vi en driven och engagerad operativ projektledare till vårt Bankett- & Eventteam på Mässrestauranger AB.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att leda och genomföra event från idé och planering till leverans. Det innebär att du:
Du ansvarar för att driva evenemang från planering till genomförande, med fokus på högkvalitativ mat och dryck, starka kundrelationer och smidig logistik. Rollen innebär att du driver dina egna projekt och fungerar som en närvarande support i alla projekt som genomförs på avdelningen.
Är en närvarande arbetsledare under genomförandet - du vägleder medarbetarna introducerar rutiner och skapar ett smidigt arbetsflöde.
Du bygger starka relationer med både kunder och samarbetspartners, framför allt Stockholmsmässan och säkerställer att projekten håller budget och tidsramar.
Som Projektledare arbetar du aktivt med optimering, merförsäljning och att skapa hög kundnöjdhet.
Rollen är både strategisk och operativ - ena dagen planerar du projekt på kontoret, nästa dag står du på plats och driver eventet tillsammans med teamet.
Vi söker dig som är
Strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att hantera flera projekt samtidigt.Har god administrativ förmåga och en van systemanvändare.
Kommunikativ och social, med känsla för värdskap och gästbemötande.
Trygg i arbetsledning och gillar att motivera team.
Positiv, flexibel och van att hitta lösningar i stunden.
En förutsättning är att du har god erfarenhet från restaurang och gärna några års erfarenhet av projektledning inom event, bankett eller möten - alternativt relevant utbildning.Erfarenhet som projektledare/koordinator, gärna inom event, hotell- eller besöksnäringen.God vana av logistik, planering och arbetsledning.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vana av bokningsprogram/CRM-system, gärna Caspeco.
Ekonomisk förståelse - budgetering, kostnadsuppföljning.
God administrativ förmåga och strukturerat arbetssätt.
Meriterande
Erfarenhet av internationella kongresser, mässor eller arenor.
Goda Excelkunskaper och erfarenhet av nyckeltalsanalys.
Bakgrund inom hotell- och restaurangbranschen.
Erfarenhet av hållbarhetsarbete/miljöcertifieringar inom event eller restaurang.
Om tjänsten
En dynamisk arbetsmiljö på Stockholms största mäss- och eventarena.
Möjligheten att vara med och skapa unika mat- och eventupplevelser.
Varierande arbetsdagar där inga dagar är de andra lika.
Ett nära team med stark sammanhållning och fokus på kvalitet.
Arbete kvällar och helger ingår i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna.
Om arbetsgivaren - Mässrestauranger AB
Mässrestauranger AB är ett familjeägt företag som ingår i restauranggruppen Food Family. Företaget driver all restaurangverksamhet på Stockholmsmässan med restauranger och serveringar både i och utanför mässhallarna. I gruppen ingår även Mässrestauranger i Malmö, Teaterbaren på Kulturhuset i Stockholm, Engsholms Slott, Scandinavian XPO vid Arlanda, samt Stadshusrestauranger i Stockholms Stadshus med ansvar bl a för Nobelbanketten. Så ansöker du
