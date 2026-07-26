Mässpersonal 19-22/8
Memu Svensk Mässbemanning AB / Receptionistjobb / Jönköping Visa alla receptionistjobb i Jönköping
2026-07-26
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MEMU SVENSK MÄSSBEMANNING AB arbetar med bemanning av mässor och evenemang. Vi deltar vid ett 30 tal arrangemang per år. De vanligaste arbetsuppgifterna är att vi registrerar och scannar besökare, garderob, tillhandahåller värdar och värdinnor till utställare samt på mässor vanligen förekommande arbetsuppgifter.
#jobbjustnu
Vi söker mässpersonal till Elmias Lastbil som äger rum 19-22 augusti, en spännande upplevelse.
Se gärna en film: https://www.youtube.com/watch?v=0sh86v4e0gQ&feature=youtu.be
• Svensk & Engelsktalande
• Stresstålighet
• Gillar olika typer av människor
Maila cv/bild till info@memu.se
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"Elmia" i ämnet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@memu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elmia". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Memu Svensk Mässbemanning AB
(org.nr 556560-6729), http://www.memu.se
Mässvägen 11 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Memu Svensk Mässbemanning AB Jobbnummer
10011671