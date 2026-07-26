Stödpedagog till Åby gruppboende i Haninge.
Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Haninge Visa alla behandlingsassistentjobb i Haninge
2026-07-26
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Stödpedagog till en heltidstjänst på Åby gruppboende i Västerhaninge.
Om rollen Som stödpedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor i det direkta arbetet med brukarna. Därutöver ingår att driva och tillämpa Nytidas ramverk för pedagogik och bidra i utformningen av personlig pedagogik för brukarna. Detta för att stötta brukarna i att nyttja sin kognitiva och sociala förmåga, stärka deras självkänsla och möjliggöra ett hälsofrämjande liv genom att agera förebild och motivera till friskvård. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik och utför därav omsorgsnära arbete, säkerställer trivsamma lokaler och deltar i aktiviteter med brukarna. Du kommer även handleda och stötta medarbetare i social dokumentation och genomförandeplaner, handleda nyanställda samt samverka med enhets-/verksamhetschefen i utvecklingsprojekt. Du rapporterar till gruppchef och verksamhetschef. Att bli chef kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid och helger.
Om enheten Åby 1 och 3 är två gruppboende där individer med autism, autismliknande tillstånd eller utvecklingsstörning bor. Boenden ligger inbäddat i ett lugnt naturnära område, nära kollektivtrafik så det är lätt att ta sig dit.
Din erfarenhet och kunskap Du är utbildad stödpedagog på yrkeshögskola eller har relevant högskoleutbildning. Du har god datorvana, erfarenhet av dokumentation samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Ytterligare krav är erfarenhet av arbete med målgruppen LSS.
Som person har du en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att jobba i team. Du delar gärna med dig av dina erfarenheter och stöttar kollegor i pedagogik, dokumentation och bemötande.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida via vår utbildningsorganisation Lära
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra brukare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal och försäkringar
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse men senast 2026-11-01 Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6663743-2116514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Brännkyrkagatan 100 (visa karta
)
117 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10011640