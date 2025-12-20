Massör / SPA-terapeut
2025-12-20
Massör / SPA-terapeut till Starby SPA Hotell & Konferens
Drömmer du om att arbeta i en harmonisk och skön miljö där du varje dag får hjälpa gäster till total avslappning och välmående?
Då är Starby SPA Hotell & Konferens platsen för dig.
Vi erbjuder högkvalitativa helhetsupplevelser för både konferensgäster och weekendgäster, och söker nu en professionell Massör / SPA-terapeut som även vill arbeta som spavärdinna och bli en del av vårt fantastiska SPA-team.
Om Starby
Hotellet är vackert beläget i Vadstena, vid Vätterns östra strand i Östergötland - mitt emellan Stockholm och Göteborg. Här omges vi av naturens skönhet och en atmosfär som främjar återhämtning och välbefinnande.
När våra gäster möts av professionella behandlingar, god service och en genomtänkt miljö skapas upplevelser som blir minnesvärda.
Om rollen
Tjänsten är varierande och utvecklande, där du kombinerar rollen som Massör / SPA-terapeut med arbete som spavärdinna. Du är en viktig del av gästernas helhetsupplevelse - från första mötet till sista intrycket.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Utföra professionella massage- och spabehandlingar
Välkomna och ta hand om våra spagäster på ett personligt och professionellt sätt
Arbeta som spavärdinna med servering av dryck och enklare service
Rekommendera behandlingar och produkter
Säkerställa att SPA-avdelningen håller hög standard och rätt känsla
Bidra till en harmonisk atmosfär där varje detalj spelar roll
Vi söker dig som:
Är utbildad massör och/eller SPA-terapeut
Har erfarenhet av service eller värdskap (meriterande)
Är trygg, professionell och serviceinriktad
Trivs med skiftande arbetsuppgifter
Är flexibel, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har ett genuint intresse för välmående och gästupplevelser
Vi erbjuder:
Timanställning, med möjlighet till fast tjänst för rätt person
Arbete i ett personligt och familjärt SPA-hotell
En vacker och inspirerande arbetsmiljö
Härliga kollegor och stark teamkänsla
Möjlighet att utvecklas och vara delaktig i vårt SPA-koncept
Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen att bli en del av Starby SPA Hotell & Konferens och skapa upplevelser som gör skillnad för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: jobb@starbyhotell.se Arbetsgivare Starby Hotell AB
(org.nr 556493-7463), http://www.starbyhotell.se
Ödeshögsvägen (visa karta
)
592 21 VADSTENA Arbetsplats
Starby Hotell AB Jobbnummer
9658252